BlackBerry Motion yalnızca birkaç saat önce açıklandı ve Ortadoğu’yu ilk pazar olarak gösterdi.

Ancak, Hollanda perakendecisi Belsimpel’in izniyle Avrupa’ya geldiğinde yeni telefonun maliyetinin ne olacağına bir ipucu verebiliriz.

Snapdragon 625 işlemcili cihaz için € 499 fiyat etiketi bekliyoruz; bu, Keyone’in Avrupa’daki ilk çıkışındaki fiyatının 100 € altındadır. Karşılaştırıldığında yonga seti değişmiyor ve diğer bazı özellikleri biraz daha alt seviyede kalıyor. Aslında BlackBerry Motion tam bir üst/orta segment telefonu olmuş.

Tabii ki bu avrupa fiyatıdır. Türkiye’ye geldiğinde yaklaşık fiyat aralığı 2.500-3.000 TL arasında olacaktır. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.