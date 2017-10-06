Süpermen rahatlayabilir, Kripton “BlackBerry Motion” olarak değiştirildi. BB’nin en sevdiğim malzeme yani karbon elyaf giyinmiş olan telefonun arkasını gördük. Şimdi, cihazın sızdırılmış resmi bir görüntüsü sayesinde ön tarafa bir göz atıyoruz.

Motion aslında hareket etmiyor, burada kaydırıcı yok. QWERTY klavye de yok. Aslında bu, Keyone’in klavyesiz bir sürümü gibi görünüyor.

Ne yazık ki, bu cihaz Snapdragon 625 yongasetini (veya 626) içermektedir. Dedikodulara göre ayrıca yonga seti için 4GB RAM ve 4000mAh pil içeriyor (bu telefon uzun süre şarja ihtiyaç duymadan çalışacak). Ekranın 1080p çözünürlüğe sahip olduğu söyleniyor ve bu sefer bir klavye yer ayırmak zorunda değil, bu yüzden daha büyük. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Fakat orta segment bir akıllı telefon olduğunu belirtelim.