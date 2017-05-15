BlackBerry Ontario’nun İlk Canlı Resimleri Sızdı!

Nadiren perdelerin arkasından göz atma şansımız var ve piyasadaki yeni ürünleri piyasaya çıkarmadan önce cihaz üreticilerinin test ettiği prototiplerden bazılarına bir göz atın. BlackBerry artık telefon yapmıyor, ancak üç yıl önce Kanada şirketi akıllı telefon pazarında bir dönüş denedi.

BlackBerry‘nin dönüşünü müjdelemeniz gereken cihazlardan biri “Ontario” idi. Akıllı telefon hakkındaki ilk bilgiler yaklaşık üç yıl önce, BlackBerry Passport hakkında duyduğumuz zamanlarda sızdırıldı.

BlackBerry Ontario‘nun Qualcomm Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM ve yep yeni BlackBerry 10.3 işletim sistemini piyasaya sürmesi gerekiyordu. Ontario, Z30’u 2014’te yerine koyan BlackBerry‘nin yeni amiral gemisiydi.

BlackBerry Passport 2014 sonbaharında piyasaya sürülürken ne yazık ki Ontario gün ışığı görmemişti. İptal edilen BlackBerry Ontario resimlerinin bir çiftinde tam QWERTY klavyeyle gelen Passport’un aksine dokunmatik bir akıllı telefon ortaya çıkıyor.

BlackBerry’nin neden Ontario’yu QWERTY tabanlı Passport’ın lehine atmaya karar vermiş olduğu açık değil, ancak ikincisi, çılgın yorumları gözden kaçırmadı.