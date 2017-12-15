Blackberry firması Blackberry Priv güncelleme paketleri desteğini resmen kesti. Artık kullanıcılar aylık güvenlik güncellemelerini alamayacaklar. Kasım 2015 yılında piyasaya çıkan Blackberry Priv modeli uzun zamandır birçok kullanıcı tarafından kullanılan bir telefondu. Serüvenin sonunun bugün olduğu firma tarafından açıklandı.

Telefonunu hala kullanabilecek olan Blackberry Priv kullanıcıları henüz endişelenmelerine gerek yok. Ancak zaman geçtikçe diğer telefonlara gelen güvenlik güncellemelerini alamayacakları için pek de rahat olmamalarını tavsiye ederiz.

Şirketin kendi blog yazısında söylediğine göre, “kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkarsa, ortaklarımızla gerekli yamaları geliştirmek ve sunmak için onlara yine de yardım edeceğiz” dediler. Bu hareketleri ile yine de tam olarak Blackberry Priv modelini tarihe gömmediklerini söylemek istediler.

Blackberry firması güncellemelerini kestiği ve tarihin tozlu sayfalarına terk ettiği telefon modelleri için satış planı düşünüyormuş. Eskisini getir yenisini götür tarzında olacak bu hareket hakkında henüz net bilgiler yok. Fakat ilk gelen dedikoduları sizlere hemen ileteceğimizden şüpheniz olmasın.

Blackberry tarafından yapılan bu hareket hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bekliyoruz.