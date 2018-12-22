Akıllı telefon dünyasının sürekli olarak yeni markaların giriş yaptığı bir Pazar haline geldiğini görüyoruz. Her yeni gün yeni bir marka karşımıza çıkıyor ve rekabet giderek artış gösteriyor. Bu şekilde oyuna yeni dahil olan akıllı telefonlardan birisi de Blackview BV5500 modeli oldu.

Aslında sadece telefon değil, marka da oyuna yeni dahil oldu. Xiaomi’nin oyuncu telefonuna benzeyen bir tasarımla dikkat çeken yeni akıllı telefon, hem sağlamlığı ile hem de özellikleriyle bir hayli öne çıkmayı da başarıyor. Hemen yeni modelin özelliklerinden ve tasarımından söz edelim.

Blackview BV5500 Tasarım Hatları

Yeni akıllı telefonun tasarım kısmında Xiaomi oyuncu telefonuna benzediğini belirtmiştik. Oldukça benzer bir tasarım kullanan Blackview BV5500, arka kısımda çift arka kamera kullanıyor. Bunun yanında flaş ışığına da yer veren akıllı telefonun, sanki bir zırh giymiş gibi bir yapısı var.

Bu sayede telefonun düşmelere karşı dayanıklılığı olduğunu ve yeni modelin su geçirmez olduğunu da ekleyelim. Yine kasa malzemesi olarak alüminyum kullanılması da ekstra bir sağlamlık kazandırmış durumda.

Blackview BV5500 Teknik Özellikleri

Blackview BV5500 akıllı telefonlarında MediaTek işlemciler bulunuyor. Tüm teknik özellikler kesin olarak açıklanmamış olsa da Blackview BV5500 telefonlarının içerisinde yer alan RAM bellek miktarının 2 ya da 3 GB olduğunu da söyleyebiliriz.

Ekran kısmında ise 5.5 inçlik güçlendirilmiş bir panel var. IPS LCD panel 720 X 1440 piksel çözünürlük değeri sunuyor. 4.400 mAh değerinde bataryasıyla da dikkat çeken akıllı telefonun arka kısımda 13 MP çift kamerası ve ön kısımda da 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor.

Suya dayanıklılığı konusunda fark yaratan modelin, fiyatı konusunda bir açıklama yapılmamış olduğunu da ekleyelim. Muhtemelen fiyat için bir süre daha beklemek gerekiyor.