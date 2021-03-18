Blackview Tab 9, Yakında Piyasaya Sürülecek!

Görünüşe göre Blackview, Blackview Tab 9 adında yeni bir tablet piyasaya sürüyor. Yeni tablet, 2020’de piyasaya sürülen Blackview Tab 8’in yerini alacak. Tablet, kalitesiyle büyük ün kazandı ve bütçe dostu fiyat etiketiyle de övgülere boğulmuştu.

Öne çıkan noktalara gelince, yeni tablet Android 10 tabanlı kendi geliştirdiği işletim sistemini çalıştırıyor. Blackview mühendisleri, aylardır çok fazla çaba ve zaman harcayarak işletim sistemini geliştiriyorlar.

Yeni işletim sisteminin ince uygulama simgeleri ve harika ve harika bir deneyim sunan bir kullanıcı arayüzü ile gelmesi bekleniyor. Dahası, dahili bir sistem, kullanıcıların her görevi eskisinden daha akıllıca yürütmelerine yardımcı oluyor. Kendi geliştirdiği bir işletim sistemi olduğundan, cihaz mükemmel çalışabiliyor ve her özellik manuel olarak seçiliuor.

Blackview’in yeni işletim sisteminin adı henüz belirlenmedi, ancak şirket, kullanıcı tarafından önerilen tüm isimleri bir araya getirmek için bir ödüllü yarışma düzenliyor.

Birkaç özellikten bahsedersek, Blackview Tab 9, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahipken ve çok ince çerçeveler sunuyor. Tablet, 10.1 inç FHD + ekrana sahip olacak. Üstelik cihaz ince ve zarif bir görünüme sahip.

Ayrıca, 840 saat bekleme, 30 saat Arama, 38 saat Müzik vb. Destekleyebilen 7,480 mAh büyük bir pil barındıracak. Daha iyi bir çoklu görev deneyimi sağlamak için 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birleştirildi. Kamerada 13 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera sunuyor.