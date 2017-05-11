Bless Sistem Gereksinimleri

Bless oyunu için ideal sistem gereksinimleri az önce açıklandı. Oyun severlerin beklentilerinin biraz üzerinde bir donanım talep eden oyun üreticileri bizleri şaşırttı diyebiliriz.

Bless oyununu Minimum ayarlarda oynamak için gerekli olan işlemci i3 olmalı. Ram kapasitesi ise 4 GB olarak belirlenmiş. Athlon II X4 620 ve benzeri bir ekran kartı ile oyunu minimum ayarlarda oynamak mümkün.

İdeal ayarlarda ise sizden istenilen Ram kapasitesi 6 GB olarak belirlenmiş. İşlemci olarak i5 ve ekran kartı modeli olarak da FX-6300 ve aynı seviyede bir ekran kartı gereksinimleri ile oyunu ideal yani maximum ayarlarda oynamak mümkün. Bless oyunu için gerekli tüm sistem gereksinimlerini aşağıda belirttik. Bilgisayarınızın Bless oyununu kaldırıp kaldırmayacağını yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

Bless Oyun Konusu

Bless, Unreal Engine’e dayanan ve 10 farklı ırk içeren bir 3D fantezi MMORPG oyunu, üst düzey grafiklere sahip PvP, baskınlar sunuyor.

Bless Oyunu Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i3-550 3.2GHz ya da Athlon II X4 620

Ekran Kartı: GeForce GTS 250 ya da Radeon R7 240 2GB

Ram: 4 GB

Direct X: 10

Gereken Boş Disk Alanı: 16 GB

Bless Oyunu İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-2500 3.3GHz ya da FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 560 ya da Radeon HD 6950

Ram: 6 GB

Direct X: 10

Gereken Boş Disk Alanı: 16 GB

Bless Oyun Videosu (Trailer)