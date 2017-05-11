Bless Sistem Gereksinimleri

Bless oyunu için ideal sistem gereksinimleri az önce açıklandı. Oyun severlerin beklentilerinin biraz üzerinde bir donanım talep eden oyun üreticileri bizleri şaşırttı diyebiliriz.
Bless oyununu Minimum ayarlarda oynamak için gerekli olan işlemci i3 olmalı. Ram kapasitesi ise 4 GB olarak belirlenmiş. Athlon II X4 620 ve benzeri bir ekran kartı ile oyunu minimum ayarlarda oynamak mümkün.
İdeal ayarlarda ise sizden istenilen Ram kapasitesi 6 GB olarak belirlenmiş. İşlemci olarak i5 ve ekran kartı modeli olarak da FX-6300 ve aynı seviyede bir ekran kartı gereksinimleri ile oyunu ideal yani maximum ayarlarda oynamak mümkün. Bless oyunu için gerekli tüm sistem gereksinimlerini aşağıda belirttik. Bilgisayarınızın Bless oyununu kaldırıp kaldırmayacağını yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.
Bless Oyun Konusu
Bless, Unreal Engine’e dayanan ve 10 farklı ırk içeren bir 3D fantezi MMORPG oyunu, üst düzey grafiklere sahip PvP, baskınlar sunuyor.
Bless Oyun Videosu (Trailer)