Blizzard, Çin’de Bir Overwatch Klonu İçin Dava Açıyor

Overwatch kadar popüler bir oyununuz olduğunda, birisinin kendi ürünü için kazanan formülünü deneyeceğini ve kopyalamasını beklemek yanlış olmaz. Yine de, bir oyun benzerliği affedilmeyecek kadar çok fazla tanıdık gelerek biraz ileri gitmiş olabilir.

Heroes of Warfare‘in geliştiricileri, Blizzard ve oyunun Çin temsilcisi NetEase tarafından mahkemeye çıkarıldı. İddia, oyunun Overwatch’ın bir klonu olduğu ve Blizzard’ın fikri mülkiyet haklarına aykırı olduğu için hem özür ve hem de maddi hasarların iadesi için bir talebe sahip. Oyun şu an Apple’ın App Store mağazasında mevcut ve Blizzard da Cupertino merkezli şirkete bu oyunu kaldırması için dilekçe sunuyor.

Hachima ve My Game New Flash programının ekran görüntüleri, Widowmaker, Reinhardt ve Winston gibi mevcut Overwatch kahramanlarına çarpıcı bir şekilde benzer karakter tasarımları sunuyor. Kahraman tasarımındaki benzerliklerden başka, seviye tasarımı, oyun içi HUD ve kullanıcı arayüzü de Blizzard’ın oyununu ile çarpıcı benzerlikler içeriyor.