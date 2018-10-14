Akıllı telefonlarda çerçeve genişlemeye başladı. Artık farklı amaçlar için kullanılan, odak noktası farklı olan akıllı telefonları çok sık görüyoruz. Oyun telefonları gibi özelleştirilmiş telefonlar görmek mümkün olmaya başladı. İşte bu şekilde karşımıza çıkacak yeni modellerden birisi de HTC Exodus akıllı telefonları olacak. Bu kez hitap edilen kitle ise çok daha farklı olacak. Öyle ki bu kez blockchain odaklı ve üst seviye güvenliğe sahip olan bir akıllı telefon göreceğiz. HTC Exodus modelinin ne zaman tanıtılacağına ilişkin önemli bilgilerde gelmiş durumda.

HTC Exodus Ekim’de Geliyor

Yeni modeli birkaç aydır, hatta neredeyse 1 yıldır konuşuyoruz. Blockchain odaklı olması ve çok güvenlikli bir kripto para cüzdanıyla beraber geleceği bilinen yeni akıllı telefonun, ne zaman tanıtılacağı ise bir türlü netlik kazanmamıştı. HTC için zor zamanların gelmesi ve markanın sürekli olarak zarar açıklaması yapması da bu modelin iptal edilebileceğini düşündürmeye başlamıştı.

Fakat beklenen oldu ve HTC Exodus akıllı telefonu için resmi tanıtım tarihi açıklaması yapıldı. Markanın resmi Instagram sayfası üzerinden yapılan bir gönderide, yeni modelin 22 Ekim tarihinde düzenlenecek olan özel bir etkinlikle beraber duyurulacağı açıklandı. Telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Şifrelemenin üzerine duran video, iddialı bir telefonun geleceğine de kanıt olmuş oldu. Sanal para odaklı özel üretim akıllı telefonun, hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise bilinmiyor. Sonuçta bu akıllı telefon modelinin odak noktası sanal para olacak. Bir yandan markanın kötü bir gidişatı var ve bir diğer yandan ise sanal para odaklı akıllı telefonlar sınıfına yatırım yapılıyor.

Zaten oldukça zorlu bir alan olan sanal para kısmında, ne kadar güvenlik sağlanacak ya da HTC Exodus modeli ne kadar fark yaratacak zaman gösterecek. Şimdilik yeni akıllı telefon modelinin tanıtımı için 22 Ekim tarihini beklemek gerekecek. Ayrıca şu an için sistem gereksinimlerinin ortaya çıkmamış olduğunu da eklemek isteriz.