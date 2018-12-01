Özelleştirilmiş akıllı telefonlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Kullanım amaçlarına göre özelleştirilen bu akıllı telefonlar içerisinde en çok dikkat çeken sınıf ise Blockchain akıllı telefonları. Şu an için bu alanda çok fazla model sunulmamış olsa da ardı ardına yeni akıllı telefonların eklendiği bir sınıf olarak Blockchain akıllı telefonlarının öne çıktığını görüyoruz. Kısa süre önce HTC tarafından tanıtımı yapılan Exodus akıllı telefonlarından sonra bu kez ise Finney akıllı telefonları ortaya çıktı.

Resmi olarak tanıtımı gerçekleştirilen ilk blockchain akıllı telefonu olan Finney, özellikleri ve tasarımlarıyla bir hayli dikkat çekecek gibi gözüküyor. Hemen yeni modelin detaylarından söz edelim.

Finney Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Finney akıllı telefonlarının tasarım özelliklerinden işe başlamak gerekiyor. Tasarımı oldukça farklı olan akıllı telefon çentikli bir ekrana sahip. Alt kısımda çerçeve alanıyla dikkat çeken ekranların, yan bölümde ise tamamen çerçevesiz olduğu görülüyor. Tasarım kısmında dikkat çeken bir başka detayın ise açılır kapanır kapanır kızaklı, bölüm olduğunu da ekleyelim. Arka kısma baktığımız zaman ise tek arka kameranın bulunduğu üçgen şeklinde bir tasarım görüyoruz.

Özel olarak koruma sistemi bulunan Finney akıllı telefonlarının Blockchain odaklı korumasının dışında sistem özelliklerinden de söz edelim. Sistem özellikleri kısmında yeni seri akıllı telefonların 6 inçlik bir ekranla geldiği görülüyor. 2160 X 1080 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların, 18:9 formatında olduğunu görüyoruz.

Yine teknik özellikler kısmında da amiral gemisi modellerinde yer alan sistem özellikleri bulunuyor. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan akıllı telefon, 6 GB RAM bellek miktarına sahip ve 128 GB depolama alanıyla beraber geliyor.

Özelleştirilmiş SIRIN OS işletim sistemiyle beraber çalışan Finney, kamera kısmında ise 12 MP değerinde arka kamera ve 8 MP değerinde ön kamera ile geliyor. Özel bir parmak izi sensörünün kameralara eşlik ettiği akıllı telefonların, 999 dolar fiyatla satışa çıktığını da ekleyelim. Bu model için satışların Mayıs ayında başlaması bekleniyor ancak henüz satışların hangi ülkeler için geçerli olacağı konusunda bir açıklama yok.