Genel olarak bütçe cihazlarını üreten bir akıllı telefon markası olan BLU, en yeni akıllı telefonu olan BLU Vivo Go‘yu piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 80 Dolarlık fiyatı ile Vivo Go en uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Cihazın kilidi açılmış ve AT & T ve T-Mobile gibi GSM taşıyıcıları ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Telefonda sadece siyah olarak tek renk seçeneği bulunuyor. Parakende kusutusu içerisinde ücretsiz bir kılıf, ekran koruyucu, şarj cihazı ve kulaklık yer alıyor. Ayrıca Android mobil işletim sisteminin en son sürümünü çalıştıran ilk Go Edition akıllı telefonudur. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda sorunsuz bir şekilde çalışmak için geliştirilmiş olan Android 9 Pie sürümünü destekler.

Yeni BLU Vivo Go modeli 720×1440 piksel ekran çözünürlüğü, kavisli cam ve daha uzun 18:9 ekran gövde oranı ile 6 inç HD+ ekrana sahiptir. Bu tür giriş seviyesi telefon için büyük ekran, iyi bir video izleme deneyimi sağlar.

Donanımsal açıdan cihaz, 1.5GHz’de çalışsan MediaTek 6739 dört çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı sunar. Kullanıcıların telefonun kapasitesini 64 GB’a kadar genişletmesine olanak veren bir microSD kart yuvası da bulunuyor.

Arka tarafında çiftli kamera kurulumu yer alıyor. Birincil sensör 8 megapiksel ve ikincil sensör VGA (0.3 megapiksel) kameradır. Ön tarafta, selfie kamerası ve görüntülü görüşme sağlayan 5 megapiksel bir kamera yer alıyor. Ek güvenlik için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır.

Çift SIM desteği bulunan akıllı telefon ayrıca 4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 bağlantıları mevcut. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BLU Vivo Go Android Pie mobil işletim sisteminin Go Edition sürümünü kullanıyor. Gmail, Google Asistan, arama, Haritalar, uygulama mağazası ve daha fazlası dahil olmak üzere Go Edition uygulamalarıyla geliyor. Ayrıca, kullanıcıların dosyaları bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan Files Go adlı bir uygulama da var.