Bluboo S1 Harika Gözüküyor ve Fiayatı $200 Az

Yılın yarısını aştığımız için, akıllı telefonlardaki sıcak trendin mümkün olduğunca ekranın çerçevesini en aza indirgemek olduğu açık. Geçen sene şaşırtıcı Xiaomi Mi MIX partiye biraz erken geldi, ancak söz konusu tasarıma geldiğinde uzun süredir durağan seyreden endüstriye biraz heyecan ve enerji getirdi. Şimdi, Bluboo yeni S1 modeli ile birlikte çerçevesiz akıllı telefon modellerine giriş yapıyor.
Bluboo S1 daha önce görülmüştü, ancak tanıdık gelmeyenler için telefonun özellikleri:
Özellikler, 2017’de bir telefon için standart gözükse de tasarımı ve fiyatı öne çıkmasını sağlıyor. Yukarıdaki görüntüde de görebileceğiniz gibi Bluboo S1, %90 ekran-gövde oranı ile çok az ön çerçeve içeren bir ekran sunuyor. Fiyat olarak, resmi web sitesinde bir fiyat listesinde yok, ancak Phone Arena sitesi 4GB RAM e sahip modelin fiyatının 159,99 $ dan başlayacağını belirtiyor. İlginizi çekiyorsa, küresel satış öncesi süre kabaca bir gün içinde başlayacaktır.