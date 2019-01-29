Bluetooth 5.1 - Olağanüstü Konum Tahmini İle Geliyor!

Bluetooth, ilk renkli ekranlı telefonlar çıktığından beri varken son on yıldan beri hemen her akıllı telefonda yer almaya başladı. Kullanıcıların farklı kablosuz aygıtları bağlamasına yardımcı oluyor ve küçük bir mesafeden de olsa dosya aktarma olanağı sunuyor.

Bluetooth zamanla çok gelişti ve şimdi güç tüketimi konusunda daha verimli. Bluetooth protokolünün en yeni sürümleri, birden fazla cihazı aynı anda bağlamaya dahi yardımcı olabiliyor. Bugün, Bluetooth Özel Grubu (SIG), Bluetooth 5.1 protokolünün en son sürümüyle yeni bir özelliklerini tanıttı.

Bluetooth SIG’e göre, Bluetooth 5.1 biraz daha fazla geliştirilmiş özellik sunacak. Yön parametresi ile birlikte cihazların santimetreye kadar daha doğru bir yer bulmasına yardımcı olur.

Yakınlık tabanlı araçlarda veya cihazlarda kullanılabilecek yeni bir Bluetooth dönemi kısa bir süre sonra başlayacak. Hatta kullanıcıların menzil içindeki nesneleri veya cihazları doğru bir şekilde izlemelerine yardımcı dahi olacak. Dahası iç mekanda bulunan cihazların tam olarak konumlarının belirlenmesine katkıda bulunacak.

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Şu anda, konumu tam olarak belirlemek için GPS ile birlikte kullanılabilir. Faket sadece tek başına kullanıldığında bir sonuç vermez. Bluetooth 5.1, ticari veya kişisel kullanıcılara alışveriş merkezleri, büyük şehirler, binalar ve hatta farklı raflardaki yerleri doğru bir şekilde izleme olanağı getirecek.