Bluetooth Kullanmak Güvenli Mi? Zararları Nelerdir?

Bluetooth birçoğumuz açısından verilerimizi aktarma noktasında çok önemli olsa da yine yeni satın aldığınız bir aygıtı eşleştirme işlemine geçiyorken kullandığınız yöntemlerden olmaktadır. Bu aygıt bir kulaklık olabilir veya başka bir ürün olabilir. Yine bu makalemizde bluetooth teknolojisinin çeşitli güvenlik problemlerini anlatacağız. En basit haliyle güvenlik seviyesinin ne durumda olduğunu anlayacaksınız.

Bluetooth teknolojisini mutlaka göze almalısınız. Bu teknoloji vasıtası ile sisteminizden telefonlarınıza veri paylaşmaya kalktığınızda veya iki mobil cihaz arasında veri paylaşımı yapmaya kalktığınızda havadaki verinin incelenmesi ve verinin ne olduğunun çözümlenmesi oldukça basittir. Bu şekilde sizin cihazlarınızı dahi hackleme olasılıkları bulunmaktadır. Bu anlamda yine Bluetooth cihazların bizlere sunmakta olduğu güvenlik oranı ortaya çıkmaktadır.

Bluetooth Teknolojisi Nasıl Güvenlik Alıyor?

Bu teknolojiye sahip olan ürünler bizlerin verilerini birkaç yöntem ile korumaya almaktadır. Birincisi eşleştirme yöntemidir. Bu teknolojiyi kullanarak verilerinizi birisiyle paylaşmayı düşündüğünüz zaman ilk olarak verinizi göndereceğiniz cihaz ile eşleştirmelisiniz. Bunun için de iki farklı mobil ürünün birbirlerini tanımaları ve anlaşmayı sağlamaları gereklidir. Böyle bir güvenlik önlemi alınmıştır. Bu koruma ise yine ev içinde size pek faydalı olmayabilir ancak dışarıda 3. Şahısların bulunduğu noktalarda kullanıyorsanız bu teknolojiyi gerçekten önemi büyüktür.

Eğer eşleşme ve birbirini tanıma güvenlik önlemi olmasaydı bluetooth aktif edildiği anda farklı kişiler cihazlarınıza bağlanabilir ve verilerinizi çalabilirdi. Yine bluetooth deaktif edildiği takdir de tespit edilememektedir. Yine farklı bir yöntem de 128 bit şifrelemedir. Bu şifreleme yöntemi oldukça yüksek bir güvenlik sağlamaktadır. Frekanslar 128 bit olarak şifrelenmektedir ve diğer cihaza bağlantı sağlandığı takdir de tekrardan çözülmektedir.

Ortada bir anahtar vardır. Tabi bunların hepsini telefonlarımız arka planda bizim haberimiz olmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirir. Yine bu sayede 3.şahısların bluetooth teknolojisi ile verilerimizi çalabilmeleri çokta mümkün olmamaktadır. Ancak siz yinede bu devirde bu teknolojiyi kullanmak yerine whatsapp benzeri yeni teknoloji ürünleri kullanın. Bu sayede tam güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.