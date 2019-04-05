Bluetooth mu NFC mi? Hangisi Daha İyi

Verilerin kablosuz olarak gönderilmesi, akıllı telefonlarda başından beri çok önemli bir özellikti. Multimedya dosyalarını paylaşmak için hala kızılötesi telefonlarda kızılötesi kullandığımı hatırlıyorum.

Ancak hiçbir zaman, Bluetooth veri paylaşımı konusunda iz bırakmadı. Ve şimdi NFC geldi ve bunun için çeşitli cihazlarda kullanılıyor. Hem Bluetooth hem de NFC, günümüzde akıllı telefonlarda bulunan en yaygın kablosuz bağlantılardır.

Bu kablosuz bağlantılar, dosyaları paylaşmaya ve diğer verileri cihazlar arasında aktarmaya yardımcı oluyor. Her ikisi de kısa mesafeler için aynı bağlantı şekline sahip olmasına rağmen, kullanımları oldukça farklı.

Bu yazıda, ikisi arasında bir karşılaştırma yapacağız ve her birinin neyi sunması gerektiğini ve nasıl farklı olduklarını göreceğiz. Haydi başlayalım.

Bluetooth vs NFC – Batarya Tüketimi

Herhangi bir cihazda Bluetooth açıksa, bunun anlamı her zaman çalışıyor ve bataryayı son derece fazla tüketiyor olarak yorumlanabilir. NFC yalnızca veri aktarmak için kullanıldığında çalışır.

NFC, 13.56 MHz’de değişen, çok fazla güç tüketmeyen ve daha az pil tüketen kısa radyo dalgaları kullanır. Öte yandan, Bluetooth 2.04GHz’de çalışıyor ve bu nedenle NFC’den daha fazla güç tüketiyor.

Bluetooth vs NFC – Kurulum

Akıllı telefonlar piyasaya sunulduğundan beri insanların bildiği gibi Bluetooth kullanımı oldukça kolay görünüyor.

Sadece açık olan Bluetooth cihazını arayın ve dosyayı gönderin.

Ancak NFC’nin paylaşma tekniğini karşılaştırırsanız, yapmanız gereken tek şey cihazı birbiriyle temas ettirmek.

Bluetooth’tan çok daha kolay gibi görünüyor ama ilk başta karmaşık olabilir.

Bluetooth vs NFC – Kullanılabilirlik

Hem Bluetooth hem de NFC’nin kullanımı veri iletmek için hemen hemen aynıdır. Ancak, Bluetooth’ta önce verileri paylaşacağınız cihazla eşleştirmeniz gerekir. NFC’de cihazları eşleştirmeye gerek yoktur, sadece verileri iletir ve cihaz NFC kullanarak bulur.

Ve buraya eklenecek bir şey daha varsa, NFC’nin diğer cihazlarla, yani birkaç saniye içinde bağlantı kurması daha az zaman alır ve doğru yapılmazsa da çok fazla bir zaman almaz. Bluetooth’un eşleşmesi ve bağlanması, 5-10 saniyeden fazla sürebilir.

Bluetooth vs NFC – Hız

Bluetooth, dosyaları iletmek için yüksek güç sinyalleri kullanır, böylece hız NFC’den nispeten yüksektir. Ancak, küçük dosyalar veya veri parçaları gönderiyorsanız, NFC oldukça iyi bir iş çıkarır. NFC 424kbit/s aktarma hızına sahipken, Bluetooth 1-4 Mbit/s veri aktarım hızına sahiptir. Siz kendiniz de hız farkını görebilirsiniz.

Bluetooth vs NFC – Kullanım Mesafesi

Bu, Bluetooth’un NFC’den daha üstün bir avantajı olduğu bir başka husustur. NFC uzun mesafelere gitmeyen düşük radyo sinyalleri kullandığından, Bluetooth cihazları NFC’den daha fazla menzile sahiptir.

Bluetooth’un yaklaşık 10 metre ve belki daha fazla menzili vardır, ancak NFC’nin yaklaşık 4 cm’lik bir menzili vardır. Daha başarılı dosya gönderimi için cihazın birbirine yakın olmasını gerektirir.

Bluetooth vs NFC – Çoklu Bağlantı

Her ikisi de kablosuz bağlantı olduklarından, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor diye düşünebilirsiniz. Bluetooth aynı anda ikiden fazla cihaza bağlanmaya izin verir. Ancak buna karşılık NFC aynı anda sadece iki cihaz arasında kullanılabilir.

Bluetooth vs NFC – Güvenlik

Bluetooth, NFC’den daha az güvenliğe sahip gibi görünüyor. Çünkü NFC’de, bir kişinin cihazla yakın temasta olması gerekir. Ancak Bluetooth’un daha geniş bir kapsama alanına sahip olması diğer cihazlara görünür hale geldiğinde erişimini zorlaştırır.

Bilgisayar korsanları, Bluetooth bağlantısını kolayca ele geçirebilir. Ancak NFC çok güvenli görünüyor. Hiç şüphesiz Samsung ve Apple gibi üreticilerin cihazlarında ödeme yöntemi olarak kullanılıyor.

Bluetooth vs NFC – Dosya Türleri

Her iki bağlantıyı da kullanarak göndermek istediğiniz dosya için bir sınır yoktur. Ancak aktarım hızından dolayı Bluetooth, müzik, fotoğraf, video vb. farklı dosyaları aktarmak için idealdir. NFC ise, kişileri, görüntüleri ve diğer küçük verileri göndermek için daha uygundur.

Genel Değerlendirme

Yukarıda bahsi geçen her iki özelliğin de belirli bir kazananı yoktur. Her iki sağlayıcının da kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, büyük bir dosyayı paylaşmayı düşünüyorsanız, Bluetooth cevap olacaktır. Ancak dosya nispeten küçükse veya önemli bilgiler içeriyorsa, NFC tercih edilmelidir.

NFC, devrimsel bir teknoloji olmasına rağmen, tam olarak dosya aktarım protokolü olarak mükemmel sayılması için hala gitmesi gereken kilometreler var. Belki, halka açık yerlerde veya kalabalık yerlerde kullanmak iyidir.