BluTV, Netflix’i Geride Bırakarak Tahta Yerleşti!

Türkiye’de faaliyet gösteren dijital medya platformlarının pazar paylarına ilişkin kısa süre önce açıklanan ilk çeyrek verileri, Netflix’i geride bırakarak en büyük paya sahip olan video hizmetinin BluTV olduğunu gösterdi.

Berlin merkezli dizi ve film araştırma şirketi JustWatch, Türkiye’de bulunan dijital platformların pazar paylarını açıkladı. BluTV %43 pay ile zirveye yükselirken, onu sırasıyla %26 ve %18 pazar paylarıyla Netflix ve Amazon Prime izledi.

BluTV’nin pazar payı 2021’in ilk çeyreğinde 2020 istatistiklerine göre %1 azalmasına rağmen platform en üst sıradaki konumunu korudu. Netflix ise tam tersine pazar payında %2, Amazon Prime Video’da ise %1 artış yaşadı.

Listedeki ilk üç dijital platform, toplam pazar payının %87’sine karşılık geliyor. Dördüncülükle yetinen MUBI yayın platformu %8’lik bir paya sahipken, diğer platformlar kalan %5’i oluşturdu.

Diğer kısmı, EXXEN ve GAIN gibi yepyeni dijital platformları içeriyor. Henüz başarılamamış olsa da, her iki platform da içerik kataloglarındaki çeşitliliğin artmasıyla daha büyük pazar paylarına ulaşma sözü veriyor.

Türkiye 83 milyonluk nüfusuyla yabancı şirketler için harika bir pazar ve BluTV gibi dikkat çekici performansa sahip dijital platformlar büyük yatırım çekiyor.