BMW, 2018 8 Serisi Coupe’yi Görücüye Çıkardı

BMW, 2017 Concorso d’Eleganza Villa d’Este’de bu ayın ilerleyen saatlerinde yeni bir konsept sergileyeceğini açıkladı. 26 Mayıs’ta açılacak olan otomobil, resmen onaylanmış 2018 8 Serisini önizleyecek.

BMW patronu Harald Krüger bugün şirketin yıllık genel toplantısındaki planlarını açıkladı. Krüger, “BMW 8 Serisi Coupe, lüks spor Coupeleri geleneğimiz üzerine kurulu olacak ve saf otomotiv hayranlığımızın bir parçası olan dizilimimize orijinal bir rüya otomobili ekleyecek” ve “8 Serisi Coupe, lüks segmentteki liderliğimiz iddiasını destekleyecek. Bugün size gerçek bir lüks spor Coupesi olacağını söyleyebilirim.” dedi.

Duyurunun yanında, uzun bir kaput ve geniş kasa özelliklerine sahip, sarkmış bir coupe gösteren bir teaser görüntü yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız 8 Serisi prototiplerin görünümünü andırıyor. Bu yılın başlarında, eğimli tavan çizgisini ve yüksek kemer çizgisini gösteren Nürburgring’deki olası bir BMW 8 Serisi gördük.

Bu noktada güç aktarma organları seçenekleri belirsizliğini koruyor ancak 8 Serisi, 3.0 litrelik turbo altı, 4.4 litrelik ikiz turbo V8 ve 6.6 litrelik ikiz turbo V8’i de içeren 7 Serisi ile motor paylaşabiliyordu. V12 M Sport veya M Performans modelleri de mümkündür. Piyasaya gelince, 8 Serisi Mercedes-Benz S Sınıfı Coupe ve Lexus LC 500‘e karşı yarışacak.