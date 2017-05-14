BMW 2018 Model 520i, 525d Modellerini Duyurdu

Alman Otomotiv devi, 2018 yılı için, BMW 5 Serisi serisine her biri dört silindirli bir motor ile çalışan iki model eklediğini açıkladı

Sedan ve Touring (vagon) formlarında sunulan yeni BMW 520i, 184 beygir gücü ve 214 lb-ft tork sunan 2.0 litrelik turbo-4 ile güçlendirilecek. Sekiz vitesli otomatik şanzımanla gelecek.

BMW, Sedan’ın 100 KM’ye sadece 7.8 saniyede çıktığını, vagon modelinde ise 8,2 saniyede bunu yapabileceğini söylüyor.

Diğer yeni motoru 231 hp ve 369 lb-ft tork için iyi bir 2.0 litre turbo dizel tarafından motive edilecek olan 525d olacak. 520i gibi, sekiz vitesli bir otomatik şanzımanla sunulacak.

Dizel, BMW’nin 525d sedanı 100 km’ye için 6.5 saniyede ulaşırken, Vagon modelinde bu süre 6.7 saniye ve daha sağlıklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Her ikisi de 540d ve M550d’de de olan BMW’nin xDrive dört tekerden çekiş seçeneği ile sunulacak.

Buna ek olarak, BMW özel metalik ve dondurulmuş metalik boya kaplamalarının mevcut olacağını söylüyor.

Fiyatlar ve Amerika’da satılıp satılmayacağı gibi konuları ve içermesi gereken daha fazla ayrıntı bu yaz açıklanacak. Şu anda, BMW, burada 5 Serisinin herhangi bir dizel modelini Amerika’da sunmuyor.

Yeni BMW 5 Serisi Resimleri