BMW, Çin’deki üretim kapasitesini artıracak

FRANKFURT – BMW, Çin’deki yıllık üretim kapasitesinin, yerel fabrikalarını yükseltmek için bir yatırım planının tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz yılın üretimine göre 144.274 araç daha fazla 450.000 araça ulaşacağını açıkladı.

BMW, Shenyang, Çin‘deki iki fabrikada otomobil üretiyor ve son üç yıl içinde yeni modellerde üretim hatlarını uyarlamak için automaker cuma günü yapılan açıklamada. 1 milyar avro yatırım yaptığını açıkladı.

Shenyang‘ın Dadong bölgesindeki fabrikasında BMW, şimdi 5 serisi sedanın uzun dingil açıklı versiyonunu üretiyor ve X3 SUV modelini ortak girişim ortağı BMW Brilliance Automotive tarafından işletilen bir fabrikada inşa etmeye hazırlanıyor.

Shenyang’daki Tiexi semtindeki bir başka tesis, X1 SUV, 2 serisi, uzun dingil mesafesi 3 serisi ve 1 serisi sedan uzun dingil açıklı versiyonunu üretirken, BMW fabrikanın esnekliğini artırmak için Dadong fabrikasının bir bölümünü şimdi yeniden şekillendiriyor.

Hibrid araçlar için yüksek voltajlı piller bir araya getirecek yeni bir merkez de inşaat aşamasındadır ve bu yıl daha sonra açılacaktır.

2016’da BMW, Çin’de 516.000’den fazla BMW, Mini ve Rolls-Royce model sattı. Grup, bu yıl Çin’de 14 yeni veya revize modeli başlatmayı planlıyor.

Geçen yıl ortak girişim iki fabrikasında birleşik 305.726 araç üretildi. BMW, Automotive News Europe‘a yaptığı açıklamada, Tiexi fabrikasında 161.901 araç ve 143.825 araç üretildiğini söyledi.