Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılan araçların içerisinde en çok ilgi çeken araçlardan biri olan BMW i8 Roadster 2019, fuarın en çok konuşulan aracı olmayı başardı. Sadece fuar kapsamında değil, elektrikli araç teknolojisinde de önemli bir eşik olan araçların, tasarımları ve özellikleri de göz doldurmayı başarmıştı.

Fuar tanıtımından sonra özellikleri konusunda detaylı açıklamalar yapılan araçların, fiyatı konusunda ise bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise merakla beklenen fiyatlar konusunda açıklamalar geldi. Fakat açıklanan fiyatlar pek memnun edici değil belirtelim.

BMW i8 Roadster 2019 Özellikleri Neler?

Aracın tasarımını direk olarak geçtik ancak tasarımı görsellerle anlatmak daha doğru olacaktır. Fiyattan da söz etmeden önce özellikleri hatırlayalım. BMW i8 Roadster 2019 turbo motoruyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Standart turbo beslemeli motorların yanı sıra araçların elektrikli motorlarının bulunduğunu da ekleyelim.

Elektrikli motor 143 beygir güç üretmekte. Ana motoru destekleyecek olan elektrikli motorların, tek başına kullanılabildiğini de ekleyelim. Sürücüler BMW i8 Roadster 2019 elektrikli motorunu tek başına kullanmayı tercih ederse, maksimum menzil olarak 55 km ve maksimum hız olarak da 105 km hız sunuluyor.

Benzinli motor ise 1.5 litre ve 3 silindir olarak karşımıza çıkıyor. Hacmi küçük olsa da turbo motorların, 231 beygir güç ürettiğini görüyoruz. Tam olarak 320 Nm tork üreten araçların, maksimum hızının ise 250 km olduğu açıklanmıştı.

BMW i8 Roadster 2019 araçlarının tüm bu özellikleriyle beraber satış fiyatları ise 163 bin dolar olarak açıklandı. 163 bin dolar ilk etapta çok yüksek bir rakam olarak görülmeyebilir ancak ülkemiz vergilerini ve kur farkını eklediğimiz zaman 1 milyon TL gibi bir fiyatın üzerine çıkacak araçlardan söz ediyoruz. Aracın ülkemiz satış fiyatlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise bir bilgi yok. 2019 yılında trafikte göreceğimiz araçların fiyatı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.