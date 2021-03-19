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BMW, Klasik Motor Sisteminden Vazgeçmiyor!

BMW, içten yanmalı araçlara ara vermeyi düşünmüyor. Şirket başkanı, elektrikli araçların yanısıra standart modellerin de üretileceğini duyurdu!

Ayşen Sıla

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Otomobil endüstrisinin çoğu fosil yakıtlardan arınmak için büyük bir değişim geçiriyor, ancak BMW CEO’su Oliver Zipse, şirketinin “içten yanmalı motorları geliştirmeyi durdurma planları olmadığını” söylüyor. Bu açıklama, rakip Audi’nin patronu Marcus Duesman’ın ICE’leri geliştirmeyi bıraktıklarını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Duesman, Alman Automobilwoche ile yaptığı röportajda bu açıklamayı, “büyük bir teknik zorluk” olarak nitelendirdiği yaklaşan Euro 7 emisyon standartlarına atıfta bulundu. Bunun yerine Audi, mevcut ICE’lerini bu standartları karşılayacak şekilde uyarlayacak. İlginç bir şekilde, Euro 7 standartlarının “çevre için çok az faydası olduğunu” iddia etti.

Bu arada, BMW dün, yeni elektrikli modeller ve BMW’nin sahip olduğu Mini’nin 2025’te son ICE modelini piyasaya sürerek 2030 yılına kadar sadece elektrikli araçlar olacağı konusunda kapsamlı bir açıklama yaptı.

Yine de, Zipse, CNBC’den Phil LeBeau’ya bunun bitmediğini söyledi. “İçten yanmalı araçlara olan talep uzun yıllar boyunca güçlü kalacaktır.” dedi. Bununla birlikte, BMW, otomobil satışlarının yarısının 2030 yılına kadar elektrikli olmasını bekliyor.

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2019’da Mercedes-Benz ana şirketi Daimler’in geliştirme başkanı Markus Schäfer, Auto Motor und Sport’a yeni ICE’ler için herhangi bir plan olmadığını, ancak gelecekte bunlar üzerinde yeniden çalışmaya başlama olasılığını ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Açıkçası tüm otomobil üreticileri aynı emisyon standartlarıyla karşı karşıya ve bazıları teknolojik zorluklarla diğerlerinden daha iyi yüzleşecek. Belki de BMW, hem ICE’ler hem de EV’ler için yer görüyor. Veya, ICE’lerini uyumlu hale getirmek için bazı yeni teknolojiler kullanacak.

Mazda gibi diğer otomobil üreticileri, SkyActiv-X motorlarında yenilikler geliştirdiler ve içten yanmalı iken geleneksel olanlardan çok daha temiz ve daha verimli hale gelebildiler. Porsche, Audi ve Mazda, ICE’ler için de daha temiz bir güç kaynağı olarak eFuels’i araştırıyor.

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Otomobil

BMW, Klasik Motor Sisteminden Vazgeçmiyor!

Otomobil endüstrisinin çoğu fosil yakıtlardan arınmak için büyük bir değişim geçiriyor, ancak BMW CEO'su Oliver Zipse, şirketinin "içten yanmalı motorları geliştirmeyi durdurma planları olmadığını"...
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