BMW M8 beklemeye değer mi?

BMW M8‘e merhaba deyin. Halen tamamlanmış olsa da kelimenin tam anlamıyla bu son Bavyera güzellik tarafında, çarpıcı tanıtımını bu hafta başlarında Milan, İtalya’da yapmış olan tamamen yeni 8 Serisi Konsept’in yanında hazırlanmıştı.

BMW bütün ayrıntılara sıkı sıkıca sarılmış; Ancak bu tamamen kamuflajlı BMW M8 prototipinin “Nürburgring 24 saat yarış için destek programının bir parçası olarak sürüş sunumunda açılacağı” söyleniyor.

Yeni BMW Konsept 8 Serisi ile karşılaştırıldığında bu M versiyonu daha büyük hava emişleri, daha büyük frenler ve iki rafine ve altıgen yerine dört egzoz borusu ile geliyor.

BMW M Bölümü başkanı Frank van Meel, “Standart BMW 8 Serisi ve M modelinin tasarımı ve gelişimi paralel olarak çalışıyor” açıklamasında bulundu.

“Gelecekteki BMW M8 8 Serisi genleri üzerine inşa edecek ve ek parça yeteneği ve dinamik keskinlik, hassasiyet ve çeviklik cömert ekstra bölümleri ile DNA’sını artıracaktır. Her şey, tanıdık BMW M özelliklerini taşıyan ve müşterilerimizin en zor şartlarını yerine getiren bir sürüş deneyimine akıyor.”

BMW Motorsport direktörü Jens Marquardt, “Le Mans’ımızın geri dönüşü için BMW M8 GTE geliştirme programı tüm hızıyla ilerliyor” dedi.

“Yeni bir yarış arabası geliştirmek her zaman heyecan vericidir ve BMW M8 GTE‘de beklenti çok daha büyüktür. Henüz hiçbir fotoğrafı açığa vuramıyoruz, ancak size söz veriyorum, BMW M8 GTE muhteşem görünüyor. Bu yılın ilk yarısında ilk çıkışını planlıyoruz ve arabaya Ocak 2018 sonlarında Daytona 24 Hours’da yarış başlangıcını kazandırmaya çalışıyoruz. “

Bu esnada, Concept 8 Serisi’nin bu fotoğraflarına göz atın ve hayal gücünüzün vahşileşmesine izin verin.