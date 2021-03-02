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Boe, 360 Derece Katlanabilir Bir Ekran Prototipi Sergiledi!

Boe, lider konumunu korumaya devam ediyor. Ekran üreticisi yepyeni ve dünyada bir ilk olan katlanabilir ekranını tanıttı.

Ayşen Sıla

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Birkaç gün önce, Çinli ekran üreticisi Boe’nin Samsung Display’i dünyanın en büyük ekran üreticisi olmak için tahtından indirdiğini belirtmiştik. Lider ekran üreticisi şanına yakışan ve 360 dereceye kadar katlanabilen dünyanın ilk esnek ekranını tanıttı.

Halihazırda toplu olarak üretilmekte olan ekran, hem dış hem de içeride esnek bir ekran kullanıyor. Boe’nin esnek ekranı, esnek “dış kat” ve “iç kat” bozukluğunu etkili bir şekilde azaltan nötr katmanlı model tasarımını benimsiyor. Ekran ayrıca hem katlama hem de katlama yönlerinde düşük bir katlanma etkisiyle gerçekleştirebiliyor. Ekran, sorunsuz bir şekilde 200.000 kez katlanabiliyor.

Şu anda Boe’nin, 200.000 kez katlanabilen R5 dışa katlanan ekranları ve R3 ekranların seri üretimini gerçekleştirdiği ve yerli birinci sınıf akıllı telefon üreticilerine tedarik ettiği bildirildi. Boe, seri olarak üretilen esnek dış katlama ve esnek katlanabilir ekranlara ek olarak, esnek kayar rulo ve şimdi esnek 360 derece katlama teknolojisi de uyguladı.

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Boe’nin esnek 360 derece katlama teknolojisi, ekran modülünün tek yönlü katlanma sınırlamasını aşıyor ve katlanıp, bırakılabildiğinde 360 derece katlanabilen bir form elde ediyor. Ekran, yakın gelecekte katlanabilir telefonlar için seri dağıtıma geçecek.

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Cepkolik
KaynakSeogoog

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