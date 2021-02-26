BOE, Ekran Paneli Sektöründe Fırtınalar Estiriyor!

Çinli bir pazar araştırma şirketi Qunzhi Consulting, 2020’de küresel olarak önde gelen ekran paneli üreticilerinin performansını ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor yayınladı. Rapor, 2020’de küresel akıllı telefon paneli toplam sevkiyatının 1.888 milyar olduğunu ve bir önceki yıla %6 artışla tekabül ettiğini gösteriyor.

Çinli ekran üreticisi BOE, bu dönemde gönderilen 408 milyon adetle dünyanın 1 numaralı panel üreticisi konumunda. Böylece Çinli firma, yıllık %5,2 artışla pazarın %21,6’sına hükmetmeyi başardı. BOE’ye ek olarak Samsung ve Tianma sırasıyla 370 milyon ve 194 milyon sevkiyatla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bunlar arasında, Samsung’un pazar payı yıllık %7 düşüşle %19,6 ve Tianmwasa’nın payı yıllık %8,5 düşüşle %10,3 oldu. Rapor ayrıca listenin ilk üçünün toplam pazar payının en fazla %50’sini işgal ettiğini gösteriyor.

Verilere göre, BOE’nin gönderileri ağırlıklı olarak a-Si panellerine dayanıyor ve toplam 278 milyon adet sevkiyat, BOE’nin akıllı telefon paneli sevkiyatlarının yaklaşık %70’ini oluşturuyor.

Bununla birlikte, JD.com dünyanın en büyük akıllı telefon paneli tedarikçisi olmak için Samsung’u geride bıraksa da, gönderilerinin %70’i a-Si panellerinden oluşuyor.

En karlı OLED panel pazarında Samsung, 370 milyon gönderi ile bir numara haline geldi ve hakim konumunu korudu. Bu bağlamda Qunzhi Consulting, çip pazarının kademeli olarak toparlanması nedeniyle telefon üreticilerinin düşük kaliteli ürünler için mal satma çabalarını artırdığına inanıyor.