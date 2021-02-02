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BOE, Görme Engelliler İçin Bir Patent Aldı!

BOE adlı bir firma, görme engellileri hedef alan bir patent almayı başardı. İşte bu kullanışlı patente dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Boe-Patent

Görme engelliler için dokunma, çevreleriyle etkileşim kurmak için bir gereklilik diyebiliriz. Görme engellileri hedef alan dokunsal sistem son yıllarda çok fazla gelişme görmedi. Mevcut elektronik cihazlar ise çok pahalı. Üstelik görüntüleyebilecekleri içerik miktarı ve türü açısından çok sınırlı. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bir BOE patenti ile işin rengi değişebilir.

Bir kaynağa göre BOE, yeni bir çözüm içeren patentiyle çığır açabilir. Sınırlı içerik görüntüleyen ve aynı zamanda oldukça yavaş olan mevcut çözümlerin aksine, BOE’nin çözümü daha hızlı ve daha geniş bir işlev alanına sahip. Çözüm ana cihaz ve parmağa takılan daha küçük bir cihazla çalışan dokunmatik ekrandan oluşuyor.

Kullanıcı daha küçük dokunsal cihazı taktığında ve elini görüntüyü gösteren dokunmatik aygıtın üzerinden geçirdiğinde, bir sensör, kullanıcının görüntülenen şeyi “hissetmesine” olanak tanıyan dokunsal geri bildirim şeklinde bilgileri, dokunsal aygıta iletiyor. Bu çözümün, görme engellilerin yalnızca metinlerle değil, genel olarak şekiller ve görüntülerle de etkileşime girmesini mümkün kılacağı söyleniyor.

BOE’nin çözümünün herhangi bir tür dokunmatik ekrana yerleştirilip yerleştirilemeyeceğinden emin değiliz. Durum böyleyse, üreticiler teknolojiyi benimseyebilir ve görebilenler için tasarlanmış normal cihazlarına dahil edebilirler, böylece görme engelliler böyle bir cihazı rahatlıkla kullanabilir.

Ayrıc bkz: Clubhouse Nedir – Nasıl Kullanılır ?

Boe-Patent

Patent 26 Ocak’ta yayınlandı ve üreticinin buna yönelik planları hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Yine de, bu teknolojiyi yakında ticari cihazlarda görmeyi umuyoruz.

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Cepkolik
KaynakGadgettendency

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