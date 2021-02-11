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BOE, Yeni MicroLED Panellerini Bu Yıl Görücüye Çıkaracak!

BOE, yeni MicroLED panellerini AR ve VR cihazlarında kullanmayı planlıyor. Şirketin yeni ekran panelleri bu sene piyasaya sürülecek.

Ayşen Sıla

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Çin’in önde gelen ekran üreticilerinden biri olan BOE’nin bu yılın ikinci yarısında ticari olarak bir MicroOLED ekranı piyasaya süreceği söyleniyor. Bu paneller, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik görüntülemeyi desteklemek için kullanılacak.

BOE, Yunnan eyaleti ile ortak girişim olan Kunming BOE Display Technology aracılığıyla 2018’den beri MicroOLED paneller geliştiriyor.
MicroOLED, OLED panelleri bir cam alt tabaka yerine silikon bir tabaka üzerine bağlayarak süper yüksek çözünürlük elde etmesini sağlıyor.

Akıllı telefonlarda ve TV’lerde OLED panel piksel boyutları 40300 mikrometre civarında iken, MicroOLED panel piksel boyutu 420 mikrometrede bunun onda biri kadar. Ayrıca, tepki süresi nedeniyle AR ve VR kullanım durumu için oldukça ideal.

Güney Kore merkezli bir şirket olan Sunic Systems, BOE’ye MicroOLED panellerin üretimi için biriktirme ekipmanı tedarik etti ve geçen yıl şirket, bunun için 225 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

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BOE dışında LG Display, AR/VR cihazlarını hedefleyen bu yeni tip paneller üzerinde de çalışıyor. Dünyanın liderlerinden biri olan Samsung Display, şu ana kadar MicroOLED panellerini piyasaya sürmedi.

Son zamanlarda, bir rapor Apple’ın Tayvan’daki gizli bir tesiste TSMC ile ortaklaşa ultra gelişmiş MicroOLED ekran teknolojisi geliştirmeyi planladığını iddia etti. Ürüne eski donanım mühendisliği şefi Dan Riccio’nun başkanlık ediyor. Bu panellerin de yakında Apple’ın AR / VR cihazında kullanılması bekleniyor.

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KaynakThelec

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