Bombom oyunu diğer adıyla fırlatıcı oyunu için gerekli sistem gereksinimlerini derledik. Öncelikle belirtmek isterim ki bu oyun minimum sistem gereksinimleri isteyen ve online oynayabileceğiniz popüler bir oyundur.

Bombom fırlatıcı oyununu oynayabilmek için bilgisayar donanımınızın yanı sıra bilgisayarınızın stabil yani takılmadan çalışıp çalışmadığı daha önemlidir. Bu şu demek oluyor. İnternete girerken ya da uygulamaları açarken takılma ya da donma yaşıyorsanız bilgisayarınızın bombom fırlatıcı oyununu oynarken kasmalara neden olacak ya da açılmayacak anlamına geliyor.

Bombom fırlatıcı oyunu çalışmıyor, ne yapmalıyım

Aslında bu oyunu oynamak çok basit. Yukarıdaki söylediklerimizi yaptıysanız ya da bilgisayarınız uygulamaları takılmadan, donma yapmadan açıyorsa ama yine de bombom fırlatıcı oyununa giremiyorsanız yapmanız gereken diğer adım ise bilgisayarınıda bulunan chrome, internet explorer gibi kullandığınız taracıyıların güncellemesini yapın, daha sonra java güncellemenizi yapmanız gerekmektedir.

Son olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızda bir virüs programı kullanıyorsanız onu oyunu oynayacağınız sürece pasif duruma getirmeniz. Çoğu virüs programı online oynanan oyunların bazı dosyalarını engellediği için oyunu açamıyor olabilirsiniz.

Tüm bunlara rağmen yine de bombom fırlatıcı oyununu açamıyorsanız lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere sorunu iletin.

Bombom fırlatıcı sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel pentium 4 işlemci ve üzeri

Ekran kartı 512 MG ekran kartı ve üzeri

Ram: 1 GB

İşletim sistemi: Windows xp, 32 bit

Dirext x: 9

Gereken boş disk alanı: 1 GB

Bombom fırlatıcı oyununu buradan indirebilir ve oynayabilirsiniz.