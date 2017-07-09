Botnet Saldırısı Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilir?

Botnet saldırısı özellikle de son yılların en popüler saldırı araçlarından biridir. Botnet sadlrırılarında kullanılmakta olan güç oldukça yüksek bir orandır. Bu güç karşısında internet servis sağlayıcısı şirketler dahi duramıyor, bankalar yerle bir oluyorlar. Pos cihazları kilitleniyor ve insanlara ciddi anlamda büyük zararı dokunmaktadır. Bu anlamda botnet saldırıları oldukça güçlü bir saldırı çeşididir. Temel amacı hedef sisteme yoğun ddos saldırısıdır. Hedef sistem üzerinde gerçekleştirilen güçlü ddos saldırısı sonucunda sistem gönderilen her pakete cevap veremez ve yanıt veremez duruma düşer. Bu durumda da sunucu çökmüş olur.

Botnet Nasıl Kurulur?

Botnet sistemi aslında yüzlerce botun bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Her bir bilgisayara bot denilir. Bir virüs vasıtası ile bütün bilgisayarlar bir araya toplanır ve botnet sistemi oluşturulmaktadır. Botnet ağı içerisinde en az 200 – 300 bin adet bot olmak zorundadır. Yani 200 – 300 bin adet bilgisayar anlamına gelmektedir bu. Botnet sistemi de bir panelden oluşmaktadır. Kötü niyetli kişinin karşısında panel vardır ve bu panelden istediği bilgisayara saldırı komutunu verir. Veya istediği sunucuya karşı saldırı başlatabilir sadece o sunucunun IP ve PORT adreslerini yazması yeterlidir. Adresler yazıldıktan sonra saldırı başlatılır. Burada saldırıyı botnet ağında bulunan bilgisayarlar gerçekleştirir. Her bilgisayar hedef IP adresine belirli bir uzunlukta paket göndermektedir. Karşı sistem ise bu paketlere cevap veremez ve çöker.

Botnet İle Neler Yapılabilir?

Botnet ağı demek yine botnet içerisinde yer alan yüzlerce bilgisayar anlamına geldiği için her bilkgisayara istenilen her şey yapılabilmektedir. Yani bilgisayarların içeriisnde kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifreler, web site şifreleri, banka hesap bilgileri çalınabilmektedir. Yine botnet ağı telefonlardan da oluşabilmektedir. Yüzlerce android telefonu hackleyen bir hacker yani virüsünü yüzlerce android telefona açtırmış olan bir hacker dilediği gibi bu telefonlardaki kullanıcı adı ve şifreleri çalabilmektedir. Bu gibi saldırılardan korunabilme amacı ile kesinlikle bilgisayarlarınıza güçlü bir antivirüs programı kurmanız gerekmektedir. Kuracağınız antivirüs programı vasıtası ile tam anlamıyla korunma sağlayabilirsiniz.