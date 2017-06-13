Bravo Team, PlayStation VR’a Gelen İlk FPS Oyunu Olacak

E3 2017 etkinliğinde, Sony, PlayStation konsolunun VR konusundaki yeteneklerini göstermek için oldukça kararlıydı. Bravo Team oyunu açıklandı ve askeri bir gruptaki bir askeri canlandırdığınız bir FPS oyunu.

Ön izleme videosunun açıklamasına göre:

“Bravo Takımı, kurgusal bir modern Doğu Avrupa kentinde kurulmuştur … Eskort görevi yanlış gider ve Başkan’ın öldürülmesi ile sonuçlanınca, bir ülke parçalanma tehdidi ile karşı karşıya kalır… tabi takımınız da.”

Kısa süre önce duyurulan ‘The Inpatient‘ oyununa benzeyen oyun için bir şeyler söylemek için henüz çok erken. Oyunun henüz yayın tarihi mevcut değil. Öyle görünüyor ki PlayStation‘a sahip olanlar için birçok VR seçeneği mevcut olacak gibi görünüyor.