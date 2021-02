Bu Ay Çıkacak Telefonlar – Huawei, Xiaomi, Samsung ve Daha Fazlası!

2020 yılının telaşlı bir şekilde sona ermesinin ardından, 2021 sessiz sedasız başladı. Biz de, 2021 Şubat ayı içinde tanıtılacak akıllı telefonları kaleme almak istedik. Bu ay, çok sayıda amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürülecek lakin, Samsung ve Xiaomi gibi şirketler çoktan üst düzey telefonlarını satışa sundu bile. Gelin bu ay içerisinde satışa sunulacak diğer telefonlara birlikte bakalım.

Bu Ay Tanıtılacak Telefonlar – Şubat 2021

1- Huawei Mate X2

Bize sorarsanız, bu muhtemelen ayın en önemli lansmanı olacak. Huawei, son iki yılın en zor dönemlerini yaşadı ve ABD yasağı yüzünden birçok sınava girdi. Şirket hala anavatanı Çin’in kahramanı olarak görülüyor ve çok beklenen katlanabilir telefonunu son kozu olarak oynamaya çabalıyor.

Üçüncü nesil katlanabilir cihazımız (Mate X, Mate Xs’den sonra) Huawei Mate X2, 22 Şubat’ta piyasaya sürülecek. Beklenen özellikler arasında içe doğru katlanan bir 8.01 inç ana ekran, muhtemelen 6.45 inçlik bir kapak ekranı, Kirin 9000 5G yonga seti, 50MP sensörlü dörtlü kamera, 16MP çift ön delikli kameralar, 66W hızlı şarjlı 4.400mAh pil ve daha fazlası yer alıyor.

2- Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi, Aralık ayında Çin’de dünyanın ilk Snapdragon 888 işlemcili telefonunu yani Xiaomi Mi 11’i tanıttı. Bu cihazın 8 Şubat’ta küresel olarak piyasaya sürüleceği onaylandı. Amiral gemisinin yanı sıra Xiaomi Mi 11 Lite olarak adlandırılan yeni bir modelin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mi 11 Lite’ın 120Hz LCD panel, Snapdragon 732G yonga seti, 64MP dörtlü arka kameralar, şarj 33W ile 4,250mAh pil, 6/8 GB RAM, 64/128/256GB depolama, MIUI 12 işletim sistemi gibi özellikleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

3- Redmi K40 Serisi

Redmi, Redmi K40 serisini Çin’de şimdiden ön siparişe sundu bile. Telefon serisi, Şubat ayında resmi olarak tanıtılacak. Serinin, Redmi K40 ve Redmi K40 Pro olmak üzere iki cihaza sahip olması bekleniyor. Pro olmayan model Snapdragon 775 işlemciye, Pro model ise muhtemelen Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

Diğer Beklenen özellikler arasında 120Hz OLED delikli ekran, 12GB’a kadar RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama, ayrıca 1/1.5 inç sensöre sahip 64MP sensör donanımlı dörtlü kameralar yer alıyor.

4- Redmi Note 10 Serisi

Redmi Note 10 ve Note 10 Pro’nun da Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonların 4G (Note 10, 10 Pro) ve 5G (Note 10 Pro) versiyonlarında geldikleri söyleniyor. TUV, Indonesia Telecom ve FCC gibi sertifikalar, Redmi Note 10’un MIUI 12 işletim sistemiyle destekleneceğini, 4G LTE’yi, çift bantlı Wi-Fi’yi de beraberinde getireceğini gösteriyor.

Beklenen diğer özellikler arasında 4/6GB (Not 10), 6/8GB RAM ve 128GB’a kadar depolama, 64MP (Not 10)/108MP (Pro) sensörlü dört kameralar bulunuyor

Telefonlarda Bronz, Mavi, Gri (Not 10 Pro ) ve Beyaz, Yeşil, Gri (Not 10) gibi renk seçenekleri bulunması bekleniyor.

5- Asus Rog Phone 5

Asus da şimdiden bir sonraki Rog telefonu üzerinde çalışmaya başladı. Oyun akıllı telefonlarında bir devrim yaratan Rog serisine bu kez Rog Phone 5 de dahil olacak. Yakın zamanda ortaya çıkan bir TENAA listesi, telefonda bulunan dot-Matrix LED arka panele, 6.78 inç OLED ekrana, 6.000mAh bataryaya sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle desteklendiğini gösteriyor.

Beklenen diğer özellikler arasında 144Hz yenileme hızı, Snapdragon 888 yonga seti, 65W şarj, 64MP ana kamera ve daha fazlası yer alıyor. Söylentilere göre lansman tarihi 12 Şubat olarak belirlendi.

6- Nokia 3.4 ve Nokia 5.4

HMD Global, son zamanlarda orta sınıf ve bütçe cihazlarına odaklanıyor. Şirket Nokia 5.4’ü ABD’de 15 Şubat’ta piyasaya sürecek. Ayrıca Nokia 3.4’ün de aynı anda satışa sunulması bekleniyor.

Nokia 5.4, 6,39 inç HD + LCD ekran, Snapdragon 662 işlemci, 48MP sensörlü dört kamera, 16MP selfie kamera, 10W şarjlı 4.000mAh pil, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama özelliklerine sahip olacak.

Nokia 3.4, 6.39 inç HD + ekran, Snapdragon 460 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama + microSD yuvası, 13MP sensörlü üçlü kamera, 4.000 mAh pil içeriyor.

7- Infinix Smart 5

Infinix, 11 Şubat’ta Smart 5’in piyasaya çıkacağını doğruladı. Açık olmak gerekirse, bu telefon Infinix Hot 10 Play’in yeniden markalandırılmış bir versiyonu olacak.

Özellikler arasında 6.82 inç HD + LCD ekran, MediaTek Helio G25 yonga seti, 13MP çift kamera, 8MP selfie kamera, parmak izi sensörü, 6.000mAh pil ve Android 10 Go Edition işletim sistemi yer alıyor.

8- Samsung Galaxy A32 4G, Galaxy A52 ve Galaxy A72

Samsung, Galaxy S21 serisini piyasaya sürerek yıla büyük bir patlama ile başladı. Şimdi ise orta menzillere geçiyor. Çok satan Galaxy A serisine yeni kardeşler geliyor. Seriye Galaxy A32 4G, A52 ve A72 de eklenecek.

Galaxy A32 4G’nin beklenen özellikler arasında 6,5 ​​inç HD + Infinity-V ekran, MediaTek Helio G850 yonga seti, 48MP dört kamera kurulumu, 15W şarjlı 5.000 mAh pil, NFC ve Android 11 tabanlı One UI 3.0 desteği yer alıyor.

A32’ye benzer şekilde, Galaxy A52′nin de 4G ve 5G telefonlar olarak gelmesi bekleniyor. Cihaz muhtemelen 6.46 inç sAMOLED FHD + Infinity-O ekrana, Snapdragon 720G veya Snapdragon 750G yonga setine, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemine, 15W şarja ve Android 11 işletim sistemine sahip olacak.

Galaxy A72 ise, bir 6.7 inçlik sAMOLED Infinity-O ekran, Snapdragon 720G işlemci, 8GB RAM, 25W, şarj ile 5,000mAh pil, dört kamera kurulumuna sahip olacak. Tüm telefonları sabırsızlıkla bekliyoruz doğrusu.

9- Samsung Galaxy M62/F62

Samsung A serisinin yanı sıra, bir M/F serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Raporlar lansmanin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söylüyor. Bu sefer söylentilere göre Galaxy F62/M62 birçok ortak özelliği paylaşacak.

Beklenen özellikler arasında bir AMOLED panel, Exynos 9825 amiral gemisi yonga seti, NFC, 25W şarjlı 7.000 mAh pil, dörtlü kamera, 256 GB’a kadar depolama, USB-C ve 3,5 mm ses girişi, Android 11 işletim sistemi yer alıyor.

10- Oppo Reno 5 Pro Plus

Bir zamanlar Çin’e özel olduğu düşünülen Oppo Reno 5 Pro Plus’ı, GCC listesiyle muhtemelen küresel pazarlara yönelecek. Xiaomi’nin bu ay Mi 11’i de küresel olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Belli ki Oppo da, Reno 5 Pro Plus’ı küresel pazarda değerlendirmek istiyor.

Amiral gemisinin özellikleri arasında 6.55 inç kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 50MP sensörlü dört kameralar (IMX766), 32MP selfie kamera, 65W şarjlı 4.500mAh pil bulunuyor.