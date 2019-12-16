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Bu Duvar Kağıdı Xiaomi Telefonunuza Zarar Verebilir!

Bu duvar kağıdını Xiaomi telefonunuzda kullanmamanızı öneririz.

Ayşen Sıla

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Duvar kağıtları, telefonlarının arayüzünün görünümünü değiştirmek isteyen binlerce kullanıcının en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri. Satın alma tarihinden birkaç ay sonra kullanıcılar duvar kağıtlarından sıkılabiliyor. Ancak, bugün bir Xiaomi Mi 9‘unuz varsa yüklememeniz gereken duvar kağıtlarından birini size bildireceğiz.

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, Xiaomi topluluğunu,herkesi ağzı açık bırakan gizemli bir durum hakkında uyardı. Duruma höre Mi 9‘unuza belirli bir duvar kağıdını yüklediğinizde, ekran panelini çalışmayacak gibi görünüyor. Size tüm detayları anlatıyoruz.

Reddit’in “Soroush_kohan” kullanıcısı, Xiaomi Mi 9‘un sahip olduğu hatayı paylaştı. Kullanıcıların geri kalanının aynı hatayı yapmamasını tavsiye etmek istiyordu. Zira, duvar kâğıtlarında basit bir değişiklik gibi görünen şey cihaz için ciddi bir problem haline geldi.

Bu Duvar Kağıdı Xiaomi Telefonunuza Zarar Verebilir!

Sorunu yaşayan kullanıcı : “Kısa süre önce telefonumun duvar kağıdını değiştirdim ve bunu yaptığım anda telefonumun ekranı açılıp kapanmaya devam etti. 1 saniye açık kalıyor, sonra kapanıyor ve 1 saniye açık kalıyor, bu yüzden hiçbir şey yapamıyorum. Bunu yaparken telefonun iki kez de titriyor. Bütün olanlar 5-6 kez tekrarlandıktan sonra, bir yükleme ekranı beliriyor ve bana 3 seçenek sunuyor: Yeniden başlat – ki başlatınca aynı şey tekrarlanıyor. Verileri Sil ve Mi ile İletişim Kur. Birisi bu hata ile ilgili bana yardımcı olabilir? Telefonumun verilerini silmek istemiyorum.” dedi.

Bu Duvar Kağıdı Xiaomi Telefonunuza Zarar Verebilir!

Söz konusu duvar kağıdının ilk bakışta zararlı olabileceği hiçbir şey yok. Soroush_kohan’ın Google’dan sorunsuzca indirdiği, renkleri olan siyah bir görüntü. Fakat kullanıcı bu fotoğrafı ana duvar kağıdı yaptıktan sonra, telefonun farklı sorunları olmaya başladı. Bu duvar kağıdını kullanmamanızı öneriyoruz.

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