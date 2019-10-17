Bu Gece iPhone 11 ve 11 Pro Modelleri Satışa Çıkıyor!

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max modelleri bu gece yarısı 00:00‘dan itibaren ülkemizde satışa çıkıyor.

Yeni iPhone modelleri dünyada pek çok ülkede satışa çıktı ve sıra Türkiye’de. Nihayet ülkemizde de 18 Ekim itibari ile satışlar başlayacak. iPhone 11 modellerine sahip olmak için bu gece yarısından itibaren bazı mağazalar ve apple.com/tr dahil pek çok internet sitesinden satışa sunulacak.

Apple Store’dan satın alma deneyimi yaşamak isteyenler ise yarın sabah saat 08:00’den itibaren Apple Store Zorlu ve Apple Store Akasya AVM’lerine uğrayabilirler.

Bi hatırlatma daha yapalım. Apple’ın ilk defa satışa çıkardığı yeşil rengine dünyada çok talep var ve Apple bu rengi sınırlı sayıda ürettiğini biliyoruz. Bu nedenle siz de yeşil renk bir iPhone 11 Pro ya da Pro Max almak istiyorsanız bu gece 00:00’da online mağazalar üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Fiyatları