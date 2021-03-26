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Bu iPhone Şarj Cihazı, Gece Vakti Alev Aldı!

Apple'ın şarj cihazı bir anda alev aldı. İngiltere'li genç kız, bu olaydan zar zor kurtulabildi. İşte olanlar...

Ayşen Sıla

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Şarj Cihazı

Apple şu anda dünya çapında en değerli akıllı telefon markası ve ürünleri birinci sınıf kalitede. Görünüşe göre bu, onlara bazen elektronik ürünlerle ilişkili olağan hatalara karşı bağışıklık kazandırmıyor.

İngiltere, Birmingham merkezli 17 yaşındaki Amie Hall’a olanlar, iPhone şarj cihazının battaniyesini ateşe verdiğini söyledikten sonra öğrenildi. Bu küçük bir aksaklıktan öte olabilir.

Genç, iPhone’unu şarj etmek için fişe taktı ve görünüşe göre yatağın üzerine, hatta battaniyenin altına bıraktı. Keşke kendinden uzak bir yere bıraksaydı.s

Daha sonra olanlar onda ciddi yanıklara dönüşebilir ve hatta ölümcül olabilirdi. Genç aniden, battaniyesinin üzerinde orayı tutuşturan ve yanağına küçük bir yanık veren “turuncu” alevler olduğunu fark etti.

Şarj Cihazı

Ancak genç, alt kattaki annesini hızlı bir şekilde uyardı ve itfaiyecilerin yardımına ihtiyaç duymadan yangını söndürmeyi başardılar.
Bayan Hall, görünüşe göre diğer kişilerin dikkatini “bir gecede şarj olmak üzere bırakma” tehlikesine çekmek için yanıklarının ve yanmış şarj kablosunun bazı fotoğraflarını Facebook’ta paylaştı.

Modern akıllı telefonlar ve adaptörleri, aşırı şarj, aşırı ısınma ve diğer şeylere karşı koruma sağlamak için çeşitli teknolojilerle birlikte geliuor. Ancak, bu tür koruyucu özelliklere sahip olmayan standartların altında üçüncü taraf ürünler var.

Yangına neyin neden olduğu şu anda bilinmemekle birlikte Birmingham Mail, Hall aksini belirtmesine rağmen şarj cihazının bir Apple şarj kablosundan ve başka bir markanın şarj adaptöründen oluştuğunu bildirdi.

Şarj Cihazı

Fakat genç kız Facebook’ta “Bu ucuz bir şarj cihazı bile değil, bir Apple şarj cihazı” diye yazdı. “Lütfen yatağa gitmeyin ve telefonunuzu bir gecede şarjda bırakmayın.” diye yazdı. Geceleri telefonunuzu şarja bırakırken dikkatli olmanız gerekebilir.

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Cepkolik
KaynakBirmingham Mail

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