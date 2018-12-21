Honor, çok kısa bir süre sonra ardı ardına yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlarını yapacak. Markanın yeni seri akıllı telefonları için ortaya koyacağı seriler ise bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir yandan V20 modeli için gelen bilgiler bir yandan yeni Play modeli için bilgilerin paylaşıldığını görüyoruz. Bu noktada son olarak ise Honor Play 8 akıllı telefonlarının özellikleri ortaya çıkmış durumda.

TENAA üzerinde ortaya çıkan yeni akıllı telefon modelinin dikkat çekici bir sistem sunduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle teknik kısım için önemli bilgiler var.

Honor Play 8 Beklenen Özellikler

TENAA üzerinde ortaya çıkan yeni akıllı telefonlar, tasarım kısmında çok önemli farklılıklarla gelmeyecek. Bunun yerine yeni akıllı telefonun ince çerçeveler sunduğunu görmek mümkün olacak. Görünen o ki herhangi bir çentil alanı bulunmayacak. Alt kısımda da son dönemde moda olduğu gibi “Honor” yazısının yer aldığı bir çerçeve göreceğiz.

Oldukça ince bir kasanın kullanıldığı akıllı telefonun arka kısımda ise geniş tek bir arka kamera bulunacak. Kameranın hemen altında parmak izi sensörlerinin yer aldığını görmek mümkün olacak. Kameraların altında yer alan flaş ışığı da yine dikkat çeken bölümler arasında ve tasarımı bir hayli dikkat çekici kılıyor.

Genel hatlarıyla Honor Play 8 akıllı telefonlarının bu tasarım düzeninde geldiğini göreceğiz. Teknik özellikler bölümüne geçiş yapacak olursak, işler biraz daha değişecek. Teknik özellikler bölümünde 6.088 inçlik bir panel kullanılacağı bilgisi var. HD+ çözünürlük değeriyle beraber gelecek olan Honor Play 8, 1560 X 720 piksel gibi bir değer sunacak.

Henüz adının belli olmadığı 2.3 GHz hızında çalışan bir işlemci kullanacağı ve 3 GB RAM bellek miktarına yer vereceği açıklanan akıllı telefonların 13 MP arka ve 8 MP değerinde de ön kamerasının olmasını beklemekteyiz. Henüz tüm teknik özellikleri belli olmayan Honor Play 8 için fiyat ve tanıtım tarihi ortaya çıktığı zaman daha detaylı bilgiler paylaşacağız. Şimdilik detaylar bu şekilde.