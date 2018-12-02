Akıllı telefon piyasasında dengeler değişmeye başladı. Samsung’un liderliğini koruduğu sektörde Apple’ın yerini Huawei almış durumda. Huawei, bu konuda hızlı bir yükseliş gösterdi ve sürekli olarak bu yükselişi de devam ettirmek için önemli adımlar atmaya başladı. Çok iddialı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden sonra markanın, orta segment akıllı telefonları da güncellemeye başladığını gördük. Kısa bir süre sonra tanıtılacak Huawei Y7 2019 akıllı telefonları da bunlardan bir tanesi olacak. Fiyat performans odaklı bir akıllı telefon olacak olan Huawei Y7 2019 için gelen detaylarda heyecanlandırıcı.

Huawei Y7 2019 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Henüz Huawei Y7 2019 akıllı telefonlarının nasıl bir tasarım kullanacağı konusunda bilgi sahibi değiliz. Her ne kadar fiyat performans odaklı bir akıllı telefon olarak gelecek olsa da bu modelin tasarımsal olarak yeniliklere açık bir model olması bekleniyor. Tasarım kısmında sunulacakları bir kenara bırakıp teknik özelliklerden söz edelim.

Teknik özellikler bölümünde yeni seri akıllı telefonların Snapdragon 450 işlemcileri kullanılması bekleniyor. Snapdragon 450 serisi işlemciler giriş seviyesi ile orta segment arasında bir performans değeri sunacaktır. RAM bellek kısmında sunulacak olan seçenekler ise 3 GB RAM bellek ve 4 GB RAM bellek olacak. Her iki RAM bellek seçeneğinde de depolama alanının kapasitesinde değişim olacak. 3 GB RAM bellek kullanan modelin 32 GB depolama alanına sahip olduğunu göreceğiz.

Aynı şekilde 4 GB RAM bellek kullanan akıllı telefon modelinde ise 64 GB depolama alanı görmek mümkün olacak. Her iki versiyon için de çift kamera kullanımı yapılacak. 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera kullanacak olan Huawei Y7 2019, ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kamera kullanacak. Batarya kapasitesi bölümünde ise 3900 mAh değerinde bir batarya göreceğiz.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Sadece fiyat konusunda belli bir seviyenin altında, uygun fiyatlı bir model geleceğini ön görmek mümkün.