Akıllı telefonlarını güncellemeye devam eden markalardan biri olan Samsung, sadece amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle yetinmiyor. Bunun yanında özellikle orta segment modeller olmak üzere, orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modelleri içinde yeni modeller yayınlanmaya devam ediyor. Bu nokrada markanın çok önemli tasarım değişiklikleriyle gelecek olan yeni modellerinden birisinin de Samsung Galaxy J4 akıllı telefonları olacağı ortaya çıktı.

Kısa süre önce özelliklerinin sızdırıldığını gördüğümüz akıllı telefonların bu kez çok önemli detayları paylaşıldı ve telefonların tasarımlarına ilişkin yeni görseller ortaya çıktı. Hemen yeni model için beklenen özelliklere ve tasarım detaylarına geçelim.

Samsung Galaxy J4 Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinin tasarımından başlayalım. Yeni modelin tasarım kısmında beklendiği gibi sonsuz ekran teknolojisini kullanmayacağı görülüyor. Son görsellere göre Samsung Galaxy J4 akıllı telefonları yine geniş çerçeve yapısı ve menü tuşuyla beraber gelecek. Giriş seviyesi akıllı telefon modellerine dahil olması beklenen yeni akıllı telefonların, özelliklerinde de çok önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Buna göre yeni akıllı telefon modelinin 5.5 inçlik bir ekrana sahip olacağı bilgisi paylaşılmış durumda.

5.5 inçlik ekranın çözünürlük kısmında ise 1280 X 720 piksel değerine yer verileceği konusunda bilgiler var. İşlemci kısmında ise Exynos 7570 serisinin kullanılacağı konusunda bilgiler var. Bunun yanında bellek kısmında ise 2 GB RAM bellek gibi bir seçenek sunulacak. Ana modelde 2 GB RAM bellek miktarının görürken, bir başka versiyonda ise 3 GB RAM bellek kullanıldığını göreceğiz. Giriş seviyesi akıllı telefonların en büyük avantajı ise Android 8 işletim sistemiyle beraber gelmesi olacak.

Yeni modelin işletim sisteminde Oreo kullanılması, son nesle uygun bir akıllı telefonun geleceğini gösteriyor. Kamera kısmında ise 13 MP değerinde arka kamera ve ön kamera kısmında da 5 MP değerinde ön kamera bulunuyor. Bataryanın 3000 mAh değerinde olacağı ise son detay. Tüm bu özelliklerle beraber Samsung Galaxy J4 akıllı telefonlarının 185 dolar olacağı da yine önemli bilgiler arasında.