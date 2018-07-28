Samsung’un Note 9 modelinde sunacağı yenilikler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modellerinde yer alacak teknik özellikler bir yana, markanın bu modelle beraber ekstra donanım değişiklikleri de yapması bekleniyor. En büyük değişikliklerden birisi de yeni S Pen olacak.

Daha yetenekli ve daha gelişmiş bir S Pen akıllı kalemi getireceği bilinen Note 9 akıllı telefonlarının, bu kez yeni kalemleri de ortaya çıkmış durumda. Kalemler için paylaşılan görsellerle beraber Samsung’un yeni renkler sunacağı da görülmüş oldu. Yeni renklerle beraber geleceğinden söz edilen akıllı kalemin görsellerinden söz edelim.

Yeni S Pen Nasıl Olacak?

Paylaşılan yeni görseller yeni S Pen modelinin renklerini ortaya çıkarmış durumda. Daha önce birçok kez gündeme gelen sarı renkli modelle beraber 3 yeni rengin ortaya çıktığını da belirtelim.

Görsellere baktığımız zaman çok daha renkli akıllı kalemler göreceğiz ancak tasarım kısmında çok önemli farklar karşımıza çıkmayacak. Yeni modeli tasarımında da yine eski seride yer alan detayların vurgulanacağından söz ediliyor. Görsellere göre çok ufak değişiklikler söz konusu. Çok önemli bir değişiklik görmek mümkün olmayacak.

Bunun dışında iddialarda yer aldığı gibi kalem üzerinde konuşmanın sağlanacağı mikrofon veya hoparlör bölümlerinin bulunmadığı görülüyor. Yeni akıllı kalem, tasarım kısmında çok önemli yenilikler sunmayacak olsa da bu modelin teknik kısımda çok daha başarılı bir kalem olduğunu göreceğiz. Yeni modelin Bluetooth bağlantısını destekleyecek olması bunlardan sadece bir tanesi olacak.

Bunun dışında müzik oynatma özelliği, daha hızlı algılama artısı gibi artılarla beraber gelecek olan yeni S Pen, Note 9 telefonlarının çok daha yetenekli olmasını sağlayacak orası kesin. Note serisinin en büyük avantajlarından biri olan akıllı kalem artısını en net bir şekilde anlamamızı sağlayacak olan telefonun, tanıtımın hemen arkasından kalemlere de geniş bir süre ayıracağız. Şimdilik paylaşılan yeni görseller ve detaylar bu şekilde. Tüm detaylar için tanıtımı bekliyoruz.