Bu kılıflar Meizu Pro 7 tasarımını ortaya çıkarıyor

Meizu, yaklaşmakta olan Pro 7 amiral gemisi ile ikili kamera trendini takip eden bir sonraki üretici olacak. Sürekli artan sızıntı miktarına göre, telefonun kamera kurulumunun altında küçük bir ikinci ekran olması da etkileyici ve bi o kadar şaşırtıcıdır. Bir kılıf üreticisinin son rötuşları bu söylentileri teyit etmektedir.

Görüntülere inanmak istiyorsak, Meizu Pro 7‘nin eksiksiz tasarımını ortaya koyuyorlar. Telefonun ön tarafında parmak izi tarayıcı olarak kullanılan bir home düğmesi var. Ekranın üstünde, hoparlör ızgarasının solundaki tek bir kamera bulunur. (selfie çekimleri ve görüntülü görüşme için)

Alt kısımda bir hoparlör, USB şarj portu ve 3.5 mm’lik bir jack ile birlikte mikrofon için bir çıkış görebilirsiniz. Kılıf aynı zamanda ikinci mikrofon için üstte bir kesik içeriyor. Güç tuşu ve ses ayar düğmeleri Pro 7’nin sağ tarafındadır.

Arka panel oldukça ilginç. Çinli bir şirket için bir ilk olan iki kamera kurulumu var. Solda bir çift LED yer alıyor ve bunun altında küçük bir ikinci ekran görebiliyoruz. Saat, hava durumu ve bazı bildirimleri göstermekle sınırlı olacağı anlamına gelen, e-ink ekran kullanışmış. Yani bu bir LCD ekran değil.