Bu Oyunu İlk Bitirene Bitcoin Hediye!

Bitcoin balon mu, yoksa geleceğin para birimi mi? Sorusuna cevap vermek bizim görevimiz değil ancak MonteCrypto: The Bitcoin Enigma oyununun duyurusu vermek tam bizim işimiz. Ayrıca yapımcılar oyunu ilk bitirine 1 adet bitcoin hediye ediliyor.

Oyunu yapımcı firması olan Gem Rose Accent oyunu 20 Şubat tarihinde Steam üzerinden piyasaya çıkarmayı planlıyor. Gem Rose’un iddiasına göre oyunda “24 farklı bulmaca” yer alıyor. MonteCrypto’yu duyurmamızın sebebi ise oyunu ilk bitiren kişiye bir adet Bitcoin hediye edilecek olması. Oyundaki tüm bulmacaları tamamnlayan ve oyunun sonuna gelen ilk kişiye bir adet Bitcoin hediye verilecek.

Çözüme oluşturduğunuz 24 bulmacanın her biri, oyun soyalarının içindeki wallet.dat adındaki şifreli Bitcoin klasörünü çözmeniz için size farklı kelimeler verecek. 24 bulmacayı tamamlayıp wallet.dat’ın şifresini eksiksiz olarak öğrendiğinizde sözü verilen Bitcoin’i elde edebileceksiniz.

Oyunun sitesine giriş yaptığınızda, yapımcı kısmında ilginç bir açıklama göreceksiniz, “MonteCrypto: The Bitcoin Enigma oyunun yapımcıları bir gizem! Tek bildiğiniz kendilerine “Gem Rose Accent” olarak hitap ettikleri. Onların gerçek kimlikleri de oyundaki tüm bulmalacarı tamamladığınızda ortaya çıkacak.” Sizce gizli yapımcı kim? Bunu öğrenmek için biraz beklemek zorundasınız. Ayrıca sitenin sıkça sorulan sorular bölümü de Bitcoin hakkında bilgilerle doldurulmuş. basın açıklamasına baktığımızda oyunun fiyatının 2 dolar olarak belirlendiği görülüyor.

Yani karşımızda kim olduğu bilinmeyen bir yapımcı; aniden ortaya çıkan ve beş gün sonra yayınlanacak olan bir oyun ve değeri 9 bin doların üstünde olan bir hediye bulunuyor.

Aslına bakarsanız halkla ilişkiler açısından gerçekten değişik bir proje. 2 dolar tek bir kişiyi rahatsız etmeyecek ve oyun sonunda 9 bin dolarlık bir ödül sahibi olma şansı verecek. Yapımcılar da oyunu 4500 kişiye satmayı başarırlarsa ödülün parasını çıkarmış olacaklar. Bu yönüyle oyun piyango biletini anımsatıyor. Yapım ile ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.