Bu sızıntı OnePlus 5 çift kamera ve 3300mAh pili ortaya koyuyor

Dün, OnePlus‘ın OnePlus 5 kutusunun tasarımı konusunda halkın yardımını istediğini söyledik. Olası sekiz seçenekten birini seçmek için weibo hesabına ihtiyacınız olduğunu düşünürsek, oylamanın büyük çoğunluğu Çin’deki tüketiciler tarafından yapılacaktır. Kutudan bahsetmişken, bugün bir fotoğraf, cep telefonunun perakende kutusunun kenarlarından birini gösterdiğini iddia eden bir fotoğrafa neden oldu. Sızdırılan görüntü, OnePlus‘ın en yeni amiral gemisi katilini pazarlamak için kullanacağı iki etiket hattından birini gösteriyor; Basılı halde “Çift Kamera, Daha Net Resimler” yazıyor. Bilinenler, “Önemli olana odaklan” yazan ikinci bir etiket satırının olacağını söylüyorlar.

Kutunun resmi okunaklıysa, telefonun arkasındaki çift kamera kurulumu ile telefonun satışa çıkış tarihi ile ilgili söylentilerin ciddiyeti var. Ve kamerayı cihazın arkasında tanıtmak, OnePlus’ın cihaz üzerindeki kamerayı iyileştirmek için kıyaslama firması DxOMark ile çalışma kararı ile bağdaştırılıyor.

İkinci sızıntı, bugün garip görünümlü bir posterin, OnePlus 5’in 3300mAh‘lik bir batarya ile geleceğini ortaya koyduğu weibo’dan geliyor. OnePlus 3T‘yi güçlendiren 3400mAh bataryadan daha düşük kapasiteli bir pil olsa da, OnePlus CEO’su ve kurucularından Pete Lau tarafından yapılan son yorumlarla uyumlu olacaktı. Yönetici OnePlus 5’in en ince amiral gemisi telefonu olacağını söylüyor. (bundan dolayı mAh kapasitesi önceki modele göre daha düşük olabilir.

Yukarıdaki resimlerde bugünkü iki sızıntıyı çevreleyen her iki görüntüye göz atabilirsiniz.