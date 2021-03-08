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Bu Yıl Katlanabilir Telefonlar Hüküm Sürecek – 8 Farklı Marka 5 Milyon Telefon!

Bu yıl 5,1 milyondan fazla katlanabilir ve döndürülebilir akıllı telefon satılması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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DSCC (Display Supply Chain Consultants), Mart 2021 için katlanabilir ekranlarla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Samsung ve Samsung Display, 2020’de olduğu gibi bu yıl da piyasaya hakim olmaya devam edecek.

DSCC’nin son raporuna göre, katlanabilir akıllı telefon sevkiyatları 2020’nin 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 54 ve yüzde 242 arttı. Samsung Electronics, birim bazında yüzde 91’lik büyük bir pazar payı ile geçen yılın dördüncü çeyreğinde lider marka oldu.

Samsung Electronics, 2020 boyunca katlanabilir akıllı telefon pazarına yüzde 87 birim pazar payı ile liderlik etti. Genel pazar, 2019’a kıyasla yüzde 1000 daha fazla olan 2,2 milyon adet sattı.

katlabnabilir 2

Samsung Galaxy Z Flip, yüzde 50 pazar payıyla en çok satılan katlanabilir akıllı telefon oldu ve onu Galaxy Z Fold 2 izledi. Güney Kore, dünya genelinde Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G’nin yüzde 50’den fazla olan pazar payına sahipti.

DSCC CEO’su Ross Young’a göre Samsung Electronics, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarının lansmanını 2021 yılının 3. çeyreğine kadar erteledi. Güney Koreli teknoloji devinin en az üç katlanabilir akıllı telefon satışa sunması bekleniyor.

katlabnabilir 2

Galaxy Z Fold serisi, Galaxy S serisinden sonra şirketin ikinci amiral gemisi serisi olarak Galaxy Note serisinin yerini alabilir. Ek olarak, firmanın daha uygun fiyatlı Galaxy Z Flip kapaklı katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung Electronics’in kardeş şirketi olan Samsung Display, 2021’in ikinci çeyreğinde diğer markalara UTG (Ultra-İnce Cam) içeren katlanabilir ekranlar satmaya başlayacak. 8 markadan toplamda en az 12 farklı katlanabilir ve katlanabilir akıllı telefonun satışa sunulması bekleniyor.

katlabnabilir 2

Bu yıl 5,1 milyondan fazla katlanabilir ve döndürülebilir akıllı telefon satılması bekleniyor. Bu sevkiyatların 3 milyondan fazlasının 2021’in 4. çeyreğinde gerçekleşeceği söyleniyor. Diğer bir deyişle, 2020’ye göre birim sevkiyatları yüzde 128’e kadar artabilirken, gelir yüzde 137’ye kadar artarak 8,6 milyar dolara çıkabilir.

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