Bugüne kadarki en net iPhone 8 sızıntı görseli

Geniş kapsamlı söylentili iPhone 8‘in bir kopyası ortaya çıktı ve iddia edilen telefonun son tasarımını ortaya koyuyor. Telefonun home düğmesi hiç yok ve parmak izi tarayıcısı ekranın altına görünüyor.

Sızdırılmış görüntüler, iPhone 8‘in, gerçek cihazın kullanacağı parçalar ve bileşenlerle inşa edildiği şeklinde bir maket (dummy) gösteriyor. Arka bölümde sol üst köşede dikey olarak konumlandırılmış bir çift kamera kurulumu görüyoruz; Güç düğmesi sağda, Apple için alışageldik bir durum.

Cephe tekrar 2.5D kavisli kenarları olan bir camla kaplandı, ancak altındaki panelin LCD yerine OLED olduğunu bildiriliyor. Sızdırılmış görüntüler bize bununla ilgili herhangi bir bilgi vermiyor ancak daha önceki içerdekilerin raporlarına göre Apple, 200 milyon OLED panelinin teslimatı için bir anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

Tabana baktığımızda 3.5mm’lik bir çıkış yoktu. Hoparlörlere Lightning portu eşlik ediyor.