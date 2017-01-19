Bunlar, Galaxy S8’in cam panelleri

Birkaç gün önce, Twitter’daki biri, Galaxy S8 için iki farklı cam boyutunda iki cam panel olduğu iddia edilen birkaç fotoğrafı yayınladı (her ikisi de aslında kavisli). Sızıntı görsellerin bulunduğu tweet Polonya dilinde yazılmıştı, doğal olarak, mobil haberlerin ortaya çıkması biraz zaman aldı.

Bu cam panellerde fark edebileceğiniz ilk şey, sensörler için ilk sızdırılan boyutlarda ve gördüğümüzden daha fazla açıklık bulunduğudur. Bu sunumların, büyük olasılıkla, hazır üretim tasarımı için kılıfı üreticilerine gönderildiği göz önüne alındığında, belki de sonlandırılmış bir tasarım değildi.

Galaxy S7‘den çok daha fazla deliği var. Belki de bu ek delikler her zamankinden daha fazla algılayıcıyı barındıracaktır. Aslında, hatırlarsanız, Note 7’de, Iris tarayıcısını barındıracak ekstra açıklıklara sahipti.

Her durumda, tweetlerden sorumlu kişi fotoğrafların kaynağının Çin’de bir ekran koruyucusu tedarikçisi olduğunu söylüyor. Kaynağının daha önce yanlışı olmadığını iddia ediyor, ancak kaynağın %100 meşru olduğunu doğrulayamıyor.

Şimdiye dek söyleyebileceğimiz tek şey, S8’in gerçekten küçük ön çerçeveleri olacak olması. Galaxy S8, 29 Mart’ta yapacağı resmi bir duyuruda akıllı telefonunu tanıtacak.

Bu cam paneller hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçek görüntüler olabileceğini düşünüyor musun?