Google tarafından Choromebook’u hacklemeyi başaran hacker’lara ufak olarak belirttiği bir servet veriyor.

Google tarafından hacker’lara sunmuş olduğu fırsatların ardı arkası kesilmiyor. 2010 Yılından bugüne kadar, Google ürünlerinin güvenlik açıklarını bulan hacker’lara toplamda 500 dolar ile 15 bin dolar arasında ödül vermekte iken, şimdi ise ödediği rakamlar adeta dudak uçuklatıyor. Böylelikle Chromebook için güvenlik açığı bulan hacker’lara tam tamına 100 bin dolar ödülün sahibi olacak.

Bilgisayar misafir modunda iken, güvenlik açığı bulma başarısını gösterecek hacker’lara 50 bin dolar ödül koymuş olan Google, yeterince beklediği sonucu alma başarısını gösteremeyince ödülü 2 katı artırmasıyla 100 bin dolar olarak belirledi.

Bakalım bu durum hacker’ların iştahını kabartmada ne kadar etkili olacak. Yoksa Google bir kez daha ödül rakamını yükseltmek zorundamı kalacak. Önümüzdeki günler bize bunu gösterecek, bekleyip hep birlikte göreceğiz.