Burnout Paradise Remastered, PS4 için Göründü

İlk olarak PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için çıkmış olan Burnout Paradise, Xbox One sisteminin geriye dönük uyumluluğu ile bu platforma da gelmiş oldu. Elbette oyunun o sürümü, bir Remastered tadı vermiyor. Bu yıl çıkan bazı söylentiler bu konuda birçok insanı heyecanlandırmıştı çünkü Burnout Paradise Remastered, PlayStation 4 ve Xbox One için görünmüştü. Bugün ise aynı yapım, bir PlayStation 4 reklamında karşımıza çıktı

Burnout Paradise Remastered, PlayStation 4 için 18 Mart 2018 tarihinde çıkışını yapacak. Sızıntıya göre oyunun çıkmasına 1 ay var ancak ortada herhangi bir resmi duyuru yer almıyor. Reddit üzerinden paylaşılan bu fotoğrafın gerçek olduğu kesin olmadığı için, bu görsele tamamen güvenmemenizi tavsiye ederiz. Son aylarda karşımıza birçok Burnout Paradise Remastered söylentisi çıktığı için ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünüyoruz.

Burnout Paradise, daha önce serinin oyuncuları tarafından serinin en kötü yapımı olarak gösterilmişti. Burnout Paradise, Remastered haliyle PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına gelebilir. Brezilya’da yer alan bir perakendecinin raporlarına göre EA, oyunu 30-50 dolar arasında bir fiyat etiketiyle yeni nesil konsollara sunacak. Belirttiğimiz perakendeci, oyunun çıkış tarihi için 1 Mart 2018’i göstermişti.