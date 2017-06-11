Bazı şirketler, gerçek zamanlı sohbet ve tüketicilerin ve müşterilerin bir ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek, sipariş vermek ve bir gönderiyi izlemek için iletişim kurabilecekleri sohbet operatörleri sağlamaktadır. Apple, iMessage için business chate (İş Sohbetine) sahip iOS 11‘in bir parçası olarak benzer bir müşteri hizmetleri platformu hazırlıyor.

Ayrıca bkz: iOS 11 özellikleri

Geliştirici önizlemesine abone olmuş bu işletmeler için şimdi sunulan iMessage için Business Chat, müşterilerin ve şirketlerin sohbet kullanarak iletişim kurmalarına olanak tanıyor.

Platform müşterilerin bir ürün satın almasını, gönderileri takip etmesini ve daha fazlasını yapmasını sağlıyor. Müşteri hizmetleri ile ilgili basit görevler Business Chat platformunu kullanarak da işlenebilir. Apple bunu Safari, Siri, Spotlight ve Haritalar gibi kendi uygulamalarına entegre etti. Kullanıcılar sohbet yoluyla satın alma yapmak için Apple Pay‘i kullanabilecekler. Ve mesajlar kaydedildiğinden, müşteriler daha sonraki bir zamanda bu mesajlara ihtiyaç duyabilirler.

Geliştirici önizlemesiyle şirketler, müşterilerine bir Apple iPhone veya Apple iPad kullanarak hizmet verebilirler. İşyeriniz için sanal kasa kullanmak için topun dönmesi için register.apple.com/business-chat adresine gidin. Apple’ın yeni geliştirdiği Business Chat programına dahil olmak için buradaki register.apple.com/business-chat adrese gitmeniz yeterli.

“Business Chat, işletmelere doğrudan İletiler ile müşterilerle bağlantı kurmanın güçlü yeni bir yoludur: Business Chat’i kullanarak, müşterileriniz iPhone, iPad ve Apple Watch‘te soruların yanıtlarını alabilir, sorunları çözebilir ve işlemleri tamamlayabilir. Iş dünyası ve sohbetlere Safari, Haritalar, Spotlight ve Siri’den başlayın. “ – Apple

Business chat nasıl kullanılır sorunuz için daha kapsamlı bir makale hazırlayacağız.