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Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

Uzayı eş zamanlı olarak izlemenize olanak sağlayacak Celestia, 3D animasyonları ile son derece hoş duruyor...

By Muhammed Arslan

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Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

Galaksiyi ya da uzayı 3d görüntüleme nasıl oluyor? Google Earth uygulamasına rakip en iyi program hangisi? Uzayı 3D görüntülemek için hangi programlara ihtiyaç var? İşte tüm bu sorulara yanıt, bu makale ile geliyor.

Şu anda piyasayada birçok uzay keşif programı var. Ancak Celestia en iyilerden biri. Sadece Samanyolu’nun etrafındaki yolunuza tıklamanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda etkileyici seyahat animasyonlarıyla, zamanı kontrol etmenize ve nesnelerin nasıl davrandığını ve etkileşime girdiğini görmenize de olanak tanır.

Bir gezegenin yüzeyinde bir tutulmayı, bir teleskop ile yörüngeyi veya bir kuyruklu yıldızın yörüngesini izlemek isteyip istemediğinize göre, tamamen kontrolü siz yapıyorsunuz.

Celestia’daki tüm gezegenler ve yıldızlar tam olarak 3D gösteriliyor ve kesintisiz animasyonlarla onları yakınlaştırıp döndürebilirsiniz. Gerçekten çok etkileyici ve tamamen ücretsiz. İşte, galaksiyi keşfetmenin en iyi yolu.

Uzayı 3D Görüntüleme

Celestia’yi indirin ve yükleyiciyi çalıştırın. Tamamlandığında, Celestia’yı ilk kez başlatın ve tam ekran moduna erişmek için [Alt] + [Enter] tuşlarına basın.

Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

Celestia Nasıl Kullanılır

Celestia’da gezinmek, alışık olabileceğiniz diğer programlardan biraz farklıdır. Sol fare düğmesini basılı tutup sürüklemek, pencereyi yatay ve dikey olarak hareket ettirir. Sağ tuş ise doğrudan gezeni döndürmenize olanak sağlar. Hem fare düğmelerini basılı tutup hem de sola ve sağa hareket etmek seçilen nesneyi döndürür ve yukarı veya aşağı doğru hareket etmek yakınlaştırır veya uzaklaştırır.

Gezegenin Dönüşünü Hızlandırma

Dünya’ya baktığımızda, güneşe ve aya göre konumunun mevcut tarih ve saati sağ üstte gösterilir. Doğru bir temsili olduğunu fark edeceksiniz.

Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

[L] düğmesine dokunarak saati hızlandırabilir, [K] düğmesine dokunarak yavaşlatabilir, [Boşluk] öğesini kullanarak dondurulabilir veya ana menüdeki “Zaman” seçeneğini kullanarak özel bir zaman ayarlayabilirsiniz.

Diğer Gezegenleri Keşfedin

Klavyenizdeki 1-9 tuşları, güneş sistemindeki diğer gezegenleri ziyaret etmenizi sağlar. Satürn’ü seçmek için [6] düğmesine, ardından oraya gitmek için [G] düğmesine basın.

Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

[C] düğmesine basmak seçilen nesneyi görüş alanınızda ortalar. Güneş sisteminin merkezine ulaşmak için önce [H] düğmesine basın, sonrasında [G] tuşuna basarak ilerleyin.

Sadece güneş sistemi ile sınırlı değilsiniz. Bir yıldızı veya diğer gök cisimlerini de görebilirsiniz. Merak ettiğiniz yıldızın üzerine tıklamanız yeterlidir. İsmi sol üstte gösterilecektir. Ziyaret etmek için [G] düğmesine dokunun.

Belirli Bölgelere Işınlanın

Celestia’da belirli bir yeri ziyaret etmek istiyorsanız, “Navigasyon> Select Object” e tıklayın, ardından gitmek istediğiniz yıldızın ya da gezegenin adını yazın. Son olarak “Tamam”‘a düğmesini tıklayın.

Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

“Navigasyon>Star Browser”ı seçmek belirli bir yıldızı ziyaret etmenin başka bir yoludur ve yalnızca gezegenleri, en yakın veya en parlak olanları görmeyi seçebilirsiniz. Herhangi bir sistemdeki gezegenler arasında geçiş yapmak için 1-9 tuşlarını kullanabilirsiniz.

Uzay İstanyonlarını ve Yörüngeleri Görme

Celestia ‘da Dünya’ya dönmek için [H] [G] [3] [G] düğmesine dokunun. Sonra “Render> Seçenekleri Göster” e tıklayın. Burada görüntüleme için farklı yörünge ve etiket seçeneklerine bir göz atın.

Bütün Uzayı 3D Görüntüleme Programı: Celestia

“Spacecrafts” ve “Yörüngeler” i kontrol etmeyi deneyin, ardından Uluslararası Uzay İstasyonu ve Hubble Teleskobu bulana kadar gezegeni döndürmek için farenizi kullanın. Gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. Yörüngelerini görünür hale getirirken yıldızlarının etrafındaki gezegenlerin yörüngelerini de görebileceksiniz.

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