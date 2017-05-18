Büyük ekranlı akıllı telefonlar 2017

2017 yılının en yeni ve ekran boyutu bakımından en iyi büyük telefonlarıyla ilgili rehberiniz. Bu yılın en popüler bildirileri üzerine incelemelerimize ve satın alma rehberine göz atın.

2017 büyük ekranlı telefonlar için satın alma rehberi

Bir akıllı telefonu incelemek ve onu elinizin avucuna rahatça sığdırmadan kullanmak için ve iki elin kullanılmasını gerektiren birçok zaman olsa dahi yine de büyük ekran tercihiniz varsa buyrun. Ancak her birimiz farklıyız ve bazılarımız zarif ve kompakt telefonları tercih ederken, bazıları büyük ekranlı telefonları tercih eder.

Geniş ekranlı telefonlar, görme yeteneği veya küçük parmaklı olan kişiler için yararlı değildir; aynı zamanda, hevesli mobil oyunculardan çok video izleyenlere de uygundur.

Genel olarak konuşmak gerekirse, bir abone (endüstride bilindiği gibi – telefonla tablet arasında çapraz geçiş), standart bir akıllı telefondan daha az güçlü olmamalıdır. Daha fazla yer olması durumunda daha yüksek kapasiteli piller bulundurma eğiliminde olurlar, ancak daha büyük ekranların güç tüketimi ekranların pil ömrünü çabuk tüketeceğinden iyi bir akıllı telefon almayı tercih etmelisiniz.

Şeffaf olarak 5.5″ ve üzeri ekranı olan akıllı telefonları sınıflandırırız. Piksel sayısının daha büyük bir ekran alanında uzatılmış olacağını göz önünde bulundurun, böylece Quad-HD ekranı kompakt bir telefonda olduğundan daha fazla takdir edilecektir. Bununla birlikte, tam bir HD ekran bile büyük bir telefonda kristal berraklığında görünecek – bunun dışında çözünürlükte daha düşük bir şey olup olmadığına dikkat edin.

En yeni nesil akıllı telefonu önermeyi hedeflediğimizi lütfen unutmayın. Örneğin, Galaxy S7 edge bu gruptan eksik ancak yine de bir telefon için iyi bir seçim. Bu gibi cihazlar, yeterince ucuz olduklarında onu en iyi orta sınıf grafiğe dönüştürür.

Samsung Galaxy S8 Fiyatı: 3.650 TL

Samsung, en iyi telefonu alıp etkileyici bir ekran ve tasarımla daha da güzelleştirdi. Bir amiral gemisi yapmak isteyeceğiniz bir kutu yükü işaret ediyor. Şimdiye kadar 2017 yılının en iyi telefonu bu, ancak pahalı ve biyometriye izin veriliyor. Apple, HTC ve OnePlus‘ın beğenmek ve neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

LG G6 Fiyatı: 3.000 TL

LG G6 şüphesiz çarpıcı bir akıllı telefon. Metal ve cam parıltılı görünürken, geliştirilmiş yazılım ve yuvarlatılmış köşe tasarımı ile büyük 18:9 ekran etkileyici bir şekilde hayata geçiriliyor. Hem G4 hem de G5 modellerinden daha rafine bir akıllı telefon ve daha geniş bir kitleye hitap etmesi gerekiyor.

G6‘ya karşı çok şey var ve değerlendirmek için karmaşık bir telefon. Donanımdaki farklılıklar ve yazılımdaki değişiklikler, Samsung Galaxy S‘in yakınında olduğundan yavaşça kendini gösteren bir telefon anlamına geliyor.

LG, sessiz bir şekilde telefonun kapağının yanında, olumlu bir telefon üretmeyi başardı ve bir süre daha gördüğümüz herhangi bir Android telefona kıyasla daha yeni ve daha yaratıcı hissi bırakarak yazılımın benzersiz ince ayarlarını yaptı.

Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı 4.150 TL

Normal Galaxy S8‘de olduğu gibi, Galaxy S8 Plus‘dan da etkilendik. Samsung geçen yılın telefonlarını daha da iyi hale getirmek için harika bir iş çıkardı. Bununla birlikte, hem sonsuzluk edge ekranını hem de S8 Plus’ın zahmetsiz boyutunu sunan ekstra harcama yapmak için çok az sebep var. Yani önceliğiniz Galaxy S8 olmalı.

Xiaomi Mi Mix Fiyatı (Tahmini 4.000 TL)

Bu pahalı gelebilir, ancak 4.000 TL’lik Xiaomi Mi Mik, güçlü çekirdeği donanımını ve cömert 256GB’lık bir depolama alanını düşündüğünüzde aslında çok iyi bir değer sunar – kesinlikle bir iPhone 7 Plus için ödemekten daha iyi. Bununla birlikte, bu, bütçenizi akılda tutarak satın aldığınız bir telefon değil: Mi Mix, gözlemcilerin “Aman tanrım, bu nedir? Bu inanılmaz – bunlardan birini istiyorum!” Derken satın aldığınız telefon. Mi Mix, görkemli ön çerçeve, güzel seramik gövde, muhteşem performans, uzun pil ömrü ve telaffuz edemediğimiz diğer fantezi teknolojiyle geleceğin bir işareti olduğumuzu umduğumuz devrim niteliğinde bir telefon. Kesinlikle tavsiye edilir.

OnePlus 3T Fiyatı 2.250 TL (Türkiye’de henüz satışa çıkmadı)

OnePlus 3T haksız yere, şimdiye kadar en azından kendisinden önce gelen telefonla karşılaştırılacak. Öyleyse görmezden gelelim. Tek başına, OnePlus 3T, modern bir akıllı telefonun olması gereken her şeyidir; Ince, hızlı ve tepki verici, ortalamanın üzerinde pil ömrü ve çarpıcı görüntüler üreten kameralar. Ve sonra fiyat var. OnePlus bununla tanınılamayı sevmeyebilir, ancak 2.250 TL’lik fiyat teklifi telefonda kesinlikle şaşırtıcı bir fiyat noktası olarak kalmaktadır.

Bir iPhone istemediğiniz sürece, bu Android akıllı telefon bugün piyasada bir akıllı telefonun en iyi örneği olan Samsung Galaxy S7 ile yan yana duruyor.

Apple iPhone 7 Plus Fiyatı: 4.450 TL

iPhone 7 Plus mükemmel bir telefon. Apple’ın elinde olan en iyisi, ama aynı zamanda Apple’ın da en pahalı fiyatı ve büyük bir başlangıç fiyatı var. Bazı açılardan, yükseltmeler bunu haklı çıkarıyor görünse de, aynı zamanda bazı özellikler tartışmalı bir şekilde yalnızca rekabetin bir süre için sunduğu şeyle yetiniyor – biri için su direnci.

Bir bütün olarak ele alındığında, performans, pil ömrü, kamera kalitesi ve stereo hoparlörler yükseltmenin cazip nedenleridir. Ancak tavsiyemiz iPhone 7 ile aynı kalıyor: önceki neslin zaten sahibiyseniz, özellikle de iki yıllık bir sözleşmenin yarısına vardıysanız, 6S Plus’ı kesmeyi haklı kılmak için yeterli değil. Sadece iPhone 6 veya 6 Plus sözleşmesinden çıkanlar 7 Plus‘a sahip olmak isteyebilirler.

Huawei P10 Plus Fiyatı: (Türkiye’de henüz satışa çıkmadı)

P10 Plus, çekici tasarımı, ileri teknoloji ürünü donanımı ve daha gelişmiş yazılım sunan Huawei’nin sağlam bir akıllı telefonudur. Bununla birlikte, su yalıtımı ve kablosuz şarj gibi rakiplere kıyasla birkaç özellik eksik. Telefon ayrıca oldukça pahalıdır, bu yüzden normal P10’u veya OnePlus 3T veya Honor 8 Pro gibi daha ucuz seçenekleri satın almayı düşünmek sizin için de iyi bir tercih olacaktır.

Huawei Mate 9 Fiyatı: 2.865 TL

Huawei’nin Mate 9, düşünceme göre güçlü iç kısımların yanında etkileyici büyük bir pili, geliştirilmiş bir çift kamera kurulumuna ve zarif, muhteşem bir tasarıma sahip olan Huawei serisinde en iyisi. Kıyaslama sonuçları, gördüğümüz en iyi örneklerden bazılarıydı, paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor. EMUI 5, genel deneyim açısından da büyük fark yaratıyor ve Huawei’nin yeni teknolojisinin akıllı telefonun zaman içindeki performansını gerçekten iyileştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Xiaomi Mi Note 2 Fiyatı: 2.400 TL

Mi Note 2, lansmanında yanlış gölgede kalmıştı. Bu, çok iyi performans, harika bir kamera ve bol miktarda depolama alanına sahip muhteşem bir büyük ekranlı Android telefon. Xiaomi’nin amiral gemisi telefonunda bir Quad-HD ekranını görmek istiyoruz, ancak bu ekran çok net olmalıdır. Google uygulamaları önceden kurulu değildir. Tabii bu geçici bir durumdur.

Honor 8 Pro Fiyatı: (Türkiye’de henüz satışa çıkmadı)

Honor 8 Pro ile iyi bir kontrolden sonra umut vadeden bir cihaz olmaya devam ediyor. Büyük kardeş Huawei’ye daha da yakın görünüm ve fiyatı ile markayı temsil ediyor, ancak bu iyi bir seçenek.

Bununla birlikte şu anda Türkiye’de satışa sunulmadı ve 500 euro’dan az olmayacak. Bunun için OnePlus 3T‘ye bakmaya ya da daha iyi bir telefona başvurmaya ihtiyacınız olabilir. Ve daha pahalıya mal olmasına rağmen, Huawei P10 ve P10 Plus donanımı daha iyi tasarlanmıştır.