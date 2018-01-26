Apple’ın iPhone X akıllı telefonlarında kullandığı yenilikler uzun süre tartışıldı. Tüm sistem özellikleri ve tüm tasarım değişiklikleri bir yana iPhone X akıllı telefonları için en çok konuşulan kısımların başında, telefonların çentik bölümü geliyor. Ön kamera ve yüz tanıma teknolojisinin konumlandırıldığı alan olarak gösterilen ve iPhone X tam ekran görüntüsünün önüne geçilmesine neden olan bölümün, genelde eleştiriler aldığını da gördük. Ancak bu kullanımı taklit eden markalarda ortaya çıkmaya başladı. Bu telefonlardan birisi de Oukitel U18 akıllı telefonları oldu. Bugün yapılan tanıtım sonrasında yeni modelin tüm özellikleri de açıklandı.

Oukitel U18, iPhone X Tasarımını Sunuyor

Yeni akıllı telefonların ön yüz tasarımı neredeyse iPhone X akıllı telefonları ile aynı. Yine çentik bölümü bulunuyor ve yine oldukça geniş bir ekran söz konusu. Arka kısımda ise kamera yerleşimi değiştirilmiş durumda.

Biraz daha fazla alana sahip olan arka kameraların köşede değil tam olarak ortalanmış bir şekilde sunulduğunu belirtelim. Yine dikey konumlandırılmış olan çift kamera ve hemen alt kısmında ise parmak izi sensörlerini görmekteyiz.

Oukitel U18 Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran özellikleri kısmında da başarılı bir seçim görmekteyiz. 5.85 inç boyutunda olan ekranlarıyla beraber gelen akıllı telefon, HD+ çözünürlük değerine sahip. 1512 X 720 çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefon, 2,5D kavisli ekrana sahip.

Buraya kadar ekranların standart amiral gemisi modelinde yer alacak ekranlar olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat buradan sonra telefonun farkı öne çıkıyor. Yeni model 21:9 ekran oranı sunuyor. Amiral gemilerinde bile 18:9 ekran oranı sunulsa bile bu modelde 21:9 oranı sunuluyor. Tabii ki burada çentik bölümünün etkisini unutmamak gerekiyor.

Oukitel U18 Sistem Özellikleri

Oukitel U18 modelinin sistem özelliklerine geçelim. Yeni seride Snapdragon tercihi yapılmamış. Bunun yerine MediaTek işlemcilerinin kullanıldığı açıklandı. MediaTek MT6750T işlemci serilerinin bulunduğu yeni akıllı telefon, 8 çekirdek işlemci ile 1.5 GHz hıza çıkabiliyor. 4 çekirdek kümesinde Cortex A53 bulunuyor ve 1.5 GHz hız sunuluyor. Diğer 4 küme ise Cortex A53 serisi 1.0 GHz hız sunuyor.

İşlemci kısmında biraz performansını kısan Oukitel U18, RAM bellek kısmında ise 4 GB seçeneğiyle beraber geliyor. 4 GB RAM bellek modeli darboğaz olmadan başarılı bir performans değeri elde edilmesini sağlıyor. Depolama biriminde de 64 GB seçeneği görmekteyiz.

Kamera kısmına geldiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların çift arka kamera kullanması dikkat çekiyor. Sony IMX135 lenslerinin bulunduğu kameralar, 16 MP ve 5 MP değerinde. Ön kamerada ise 13 MP değerinde yüz tanıma sistemi kullanan kameralar var. Tabii ki bu kameraların çentik bölümüne tıpkı iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi özel bir şekilde yerleştirilmesi de dikkat edilecek noktalar arasında.

Hem önde hem de arkada başarılı bir kamera sistemi sunan model, 4000 mAh değerinde batarya ve Android Nougat işletim sistemine sahip. Yeni modelin fiyatının ise ne kadar olacağı açıklanmadı. Yalnız beklenti çok yüksek değil belirtelim.