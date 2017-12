Call of Duty: WWII Ve Destiny 2 Kuzey Amerika’da En Çok Satan Oyunlar Oldu

2017’nin sonuna gelirken yılın en çok satan oyunları açıklanmaya başladı. Yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi olan Call of Duty: WWII oyunu açıklanan satış rakamlarına göre Kuzey Amerika’da en çok satan oyun oldu. Kuzey Amerika’da en çok satan ikinci oyun ise Destiny 2 oldu.

Call of Duty: WWII Dünya Genelinde 1 Milyar Dolardan Fazla Gelir Elde Etti

Call of Duty Infinite Warfare ile kullanıcıların tepkisini çeken ve COD serisinin en beğenilmeyen oyunlarından birisine imza alan Activision yeni oyunu Call of Duty: WWII ile kötü gidişata son verdi. Açıklanan rakamlara göre Call of Duty: WWII oyunu dünya genelinde elde ettiği satışlardan 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Konuyla ilgili olarak açıklamam yapan Activision CEO’su Eric Hirshberg “ Call of Duty: WWII oyunu Kuzey Amerika’da en çok satan oyun oldu. Destiny 2 ise en çok satan 2. oyun oldu. Call of Duty: WWII ile birlikte Call of Duty serisi 9 yılda en çok satan oyun olurken dünya genelinde de 9 yılda 8 kez en çok satan oyun olmayı başardı. Bu inanılmaz başarıyı bizlere yaşattıkları için dünya genelindeki tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz” dedi.

Call of Duty: WWII ve Destiny 2 oyunu ne kadar satarsa satsın oyun severlerin bu iki oyunu çok sevdikleri kesin.